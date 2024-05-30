Главой НСПК станет директор департамента Минцифры

Дубынин занимает пост главы департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Экс-гендиректор НСПК Владимир Комлев ушел с должности с 1 января 2024 года, обязанности главы оператора выполняет Олег Тишаков

Дмитрий Дубынин (Фото: duma.gov.ru)

Национальный финансовый совет согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина для назначения на пост главы национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), сообщил Банк России.

«Национальный финансовый совет на заседании 29 мая 2024 года принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора национальной системы платежных карт», — написал регулятор.

Дубынин занимает пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Когда он приступит к работе в НСПК, пока не уточняется. В 2013–2018 годах он работал на должности заместителя директора департамента координации информатизации Минкомсвязи (прежнее название Минцифры). На этом посту он отвечал за направление координации и методологического обеспечения информатизации федеральных органов исполнительной власти. После, до сентября 2021 года, работал заместителем директора департамента финансовых операций ЦБ. Там он руководил управлением анализа и развития финансовых технологий и финтех-хабом.

Бывший гендиректор НСПК Владимир Комлев ушел с должности с 1 января 2024 года. Он возглавлял ее с 2014 года, когда НСПК была основана. Платежная система «Мир» была запущена на следующий год. Банку России принадлежит 100% акций НСПК.

С того времени его обязанности исполняет Олег Тишаков, курировавший до этого правовое направление НСПК. В апреле Frank Media со ссылкой на источники писал, что среди обсуждаемых ЦБ кандидатов регулятор рассматривал «внутреннего», а также топ-менеджеров, которые покинули НСПК в предыдущие годы.

«ЦБ сфокусировался на поиске человека извне, в том числе не только из банковского сектора, но из IT-компаний», — уточнял один из собеседников.

О том, что Дубынин может возглавить НСПК, «Коммерсантъ» написал в середине мая.

В феврале Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против НСПК. В операторе подчеркнули, что ограничительные меры не повлияют на работу платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Москва осуждает западные санкции.

НСПК является операционным центром СБП. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков и оплачивать покупки с помощью QR-кода.