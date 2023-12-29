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Эксклюзивы РБК ,  
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Глава НСПК назвал свой уход из компании согласованным решением с ЦБ

Глава НСПК Комлев: решение об отставке было продуманным и взвешенным
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Владимир Комлев охарактеризовал свой уход с поста главы НСПК как взвешенное и согласованное с ЦБ решение. После его ухода исполняющим обязанности гендиректора станет член правления Олег Тишаков, а нового главу должен назначить ЦБ
Владимир Комлев
Владимир Комлев (Фото: Алена Кондюрина / РБК)

Решение об уходе Владимира Комлева с поста генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) было продуманно и согласовано с Банком России, которому принадлежит 100% компании. Об этом Комлев рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Оно [решение] действительно было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером. Все-таки срок достаточно большой. Почти 10 лет я с первого дня трудился в НСПК, многое сделано. Видимо, пришла пора двигаться куда-то дальше. Здесь действительно нормальное продуманное взвешенное решение», — сказал Комлев, который возглавляет НСПК с момента ее основания в 2014 году.

Комлев покинет пост главы НСПК с 1 января 2024 года. Об этом представитель НСПК сообщил в середине декабря 2023 года. Первым об уходе Комлева с поста гендиректора НСПК сообщило Frank Media со ссылкой на источники. Такое «неожиданное» решение принял ЦБ, сказал один из них. Другой собеседник издания связывает позицию регулятора с ощущениями самого Комлева, который предпринимал попытки оставить пост ранее.

Владимир Комлев уйдет с поста гендиректора НСПК после десяти лет работы
Финансы
Владимир Комлев

Как рассказал Комлев, после его ухода исполняющим обязанности генерального директора НСПК будет назначен нынешний руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков. «Человек, который тоже с первого дня практически работает в НСПК. Прекрасно знает все нюансы от организационно-правовых, разумеется, до технологий и взаимодействия с партнерами. А вот кто придет уже полноценным генеральным директором, новым на смену мне, я пока не знаю», — сказал Комлев. Он уточнил, что это решение должен принять ЦБ.

Отношения НСПК с ЦБ как с акционером можно охарактеризовать как решение конструктивного рабочего сотрудничества, добавил Комлев. «Сказать, что не было никогда обсуждений, даже споров подчас — конечно, нет, такие споры были. И разные были взгляды на какую-то проблематику. Другое дело, что это всегда был конструктивный, очень продуктивный хороший диалог. Мы старались слышать регулятора. Кажется, и регулятор слышал нас. Как говорится, в споре рождается истина», — рассказал Комлев. Он добавил, что в самом начале работы платежной компании Банк России выступал как зонтик, защищая НСПК от государственных механизмов, бюрократических машин, проверок и так далее, чтобы у компании была возможность развиваться без оглядки на серьезную бюрократию.

НСПК создали после ввода санкций за присоединение Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. Платежную систему «Мир», оператором которой является НСПК, запустили в 2015 году. Начиная с 2018 года бюджетные выплаты начали поэтапно переводить только на карты «Мир». После ухода Visa и Mastercard из России весной 2022 года их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили действовать внутри страны, так как все транзакции обрабатываются НСПК. По итогам третьего квартала 2023 года доля карт «Мир» в общем числе выпущенных российскими банками карт составила 51,6%, а от объема всех операций по картам — 52,5%. В задачи НСПК также входит развитие Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода.

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НСПК пластиковые карты

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