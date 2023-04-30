Индийская газета сообщила об обсуждении приема карт «Мир» в стране

ET: России и Индия изучают возможность приема карт RuPay и «Мир» в своих странах

Индия и Россия договорились изучить возможность работы карт RuPay и «Мир» в странах друг друга, а также рассмотреть вопрос о внедрении в Индии российской системы обмена финансовыми сообщениями взамен SWIFT, сообщили источники ET

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Индия и Россия изучают возможность приема российских карт «Мир» и индийских RuPay для платежей в условиях наложенных на Москву санкций, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

По их словам, стороны решили начать изучение вопроса взаимного приема карт национальных платежных систем на недавней индийско-российской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC).

Помимо этого, на совещании под сопредседательством министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и вице-премьера России Дениса Мантурова было решено изучить возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, а также рассмотреть вопрос о внедрении российской системы обмена финансовыми сообщениями (СПФС БР) для проведения трансграничных платежей, сообщили источники газеты.

В настоящее время платежи из Индии в Россию и, наоборот, осуществляются через SWIFT, напоминает издание.

В Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») отказались комментировать РБК информацию The Economic Times.

После начала российской военной операции на Украине западные страны отключили многие крупные российские банки от SWIFT, а платежные системы Mastercard и Visa ушли из страны. Помимо этого, в середине сентября прошлого года Минфин США пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир».

Ранее карту «Мир» можно было использовать помимо России в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. После заявления Минфина США их список исчез с сайта платежной системы.

Ранее о том, что Россия ведет переговоры с властями Индии по использованию российской платежной карты «Мир», сообщал замглавы МИД России Александр Панкин. «Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — говорил он в августе 2022 года.