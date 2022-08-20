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В МИД заявили об обсуждении использования карты «Мир» в Китае и Египте

МИД: Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом
На разной стадии находятся переговоры по использованию российской платежной карты «Мир» с властями Индии, Кубы, Таиланда и Бахрейна, добавили в МИД России

Россия обсуждает использование платежной карты «Мир» с рядом стран, в том числе с Азербайджаном, Китаем и Египтом. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью ТАСС.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — сказал Панкин.

По его словам, также на разной стадии находятся переговоры с Бахрейном, Индией, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими государствами.

Сейчас отечественной платежной системой можно пользоваться в 11 странах:

  • Абхазия;
  • Армения;
  • Белоруссия;
  • Вьетнам;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Таджикистан;
  • Турция;
  • Узбекистан;
  • Южная Корея;
  • Южная Осетия.

Еще минимум шесть стран, включая Иран, Мьянму, Нигерию, Бахрейн, Таиланд и Кубу, ранее допускали подключение к системе «Мир».

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В июле Ассоциация туроператоров России сообщила, что на Кубе уже появилась возможность снимать с карт «Мир» наличные в местных банкоматах, однако Ростуризм опроверг эту информацию. В то же время в ведомстве указали на то, что работа по организации обслуживания карт в стране ведется.

Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после введения западных санкций на фоне присоединения Крыма. Банк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем. К 2022 году карты «Мир» принимали девять стран.

Также в России начали развивать российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС) - аналог SWIFT, позволяющий передавать финансовые сообщения внутри и за пределами России. Особенно актуальным это стало после того, как крупные российские банки (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ и др.) отключили от SWIFT в рамках западных санкций.

В конце февраля к российской системе был подключен 331 банк, в том числе белорусские, киргизские, армянские, казахстанские, таджикистанские и кубинские организации. В апреле ЦБ скрыл список участников СПФС. 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Мир карта Китай Россия Азербайджан Египет МИД
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