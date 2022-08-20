В МИД заявили об обсуждении использования карты «Мир» в Китае и Египте
Россия обсуждает использование платежной карты «Мир» с рядом стран, в том числе с Азербайджаном, Китаем и Египтом. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью ТАСС.
«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — сказал Панкин.
По его словам, также на разной стадии находятся переговоры с Бахрейном, Индией, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими государствами.
Сейчас отечественной платежной системой можно пользоваться в 11 странах:
- Абхазия;
- Армения;
- Белоруссия;
- Вьетнам;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Таджикистан;
- Турция;
- Узбекистан;
- Южная Корея;
- Южная Осетия.
Еще минимум шесть стран, включая Иран, Мьянму, Нигерию, Бахрейн, Таиланд и Кубу, ранее допускали подключение к системе «Мир».
В июле Ассоциация туроператоров России сообщила, что на Кубе уже появилась возможность снимать с карт «Мир» наличные в местных банкоматах, однако Ростуризм опроверг эту информацию. В то же время в ведомстве указали на то, что работа по организации обслуживания карт в стране ведется.
Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после введения западных санкций на фоне присоединения Крыма. Банк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем. К 2022 году карты «Мир» принимали девять стран.
Также в России начали развивать российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС) - аналог SWIFT, позволяющий передавать финансовые сообщения внутри и за пределами России. Особенно актуальным это стало после того, как крупные российские банки (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ и др.) отключили от SWIFT в рамках западных санкций.
В конце февраля к российской системе был подключен 331 банк, в том числе белорусские, киргизские, армянские, казахстанские, таджикистанские и кубинские организации. В апреле ЦБ скрыл список участников СПФС.