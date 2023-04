Индийский банкир назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире»

Глава одного из крупнейших частных банков Индии Kotak Mahindra Bank Удай Котак увидел для рупии «выпадающую раз в сто лет» возможность стать резервной валютой для всего мира

Индийский банкир-миллиардер Удай Котак, глава Kotak Mahindra Bank, заявил, что американский доллар — «крупнейший финансовый террорист в мире». Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии на церемонии вручения наград ET Awards for Corporate Excellence 2023, пишет ET NOW.

«Все наши деньги находятся на счетах ностро [используются для заключения валютных сделок на мировом финансовом рынке и для предоставления услуг банка, связанных с расчетами в иностранной валюте], и кто-то в США может сказать: вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли», — пояснил банкир.

Удай Котак на данный момент занимает 124-е место в рейтинге Forbes Real Time Billionaires с состоянием $14,5 млрд. В 2022 году в рейтинге 100 богатейших людей Индии он расположился на 12-м месте с состоянием $14,3 млрд. В 1985 году Котак основал финансовую фирму, которую в 2003 году преобразовал в банк. Сейчас Kotak Mahindra Bank входит в четверку крупнейших частных банков Индии.

Котак отметил, что для индийской рупии появилась «выпадающая раз в сто лет» возможность стать резервной валютой для всего мира. Он сомневается в том, что это получится у Европы, поскольку «это разрозненные государства», а у Китая «серьезная проблема доверия со многими странами мира». «Я не думаю, что Великобритания или Япония способны занять такую позицию, хотя и британский фунт, и иена являются свободными валютами», — полагает также Котак.

Чтобы добиться цели, Индия должна заложить прочную основу и не зависеть «ни от чьих прихотей и фантазий», сказал глава Kotak Mahindra Bank. «Индии должны доверять», — подчеркнул он. Это будет долгий путь, признал Котак.

В начале февраля американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, предрек «относительный закат доллара» как основной резервной валюты в течение следующего десятилетия из-за усиливающегося геополитическое соперничество между США и Китаем.

При этом Рубини усомнился в том, что китайский юань может стать реальной резервной валютой, поскольку Пекин слишком его контролирует. «Как выразился бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: «Европа — это музей, Япония — дом престарелых, а Китай — тюрьма», — напомнил экономист.