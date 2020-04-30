Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

Пандемия коронавируса повлияла на финансовые результаты Сбербанка: чистая прибыль и доход на акцию упали почти в два раза. Однако в банке считают, что к началу кризиса подготовились хорошо

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прибыль Сбербанка в первом квартале 2020 года упала на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в промежуточной отчетности банка в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности (МСФО).

Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб.

Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.

«Динамика процентного и комиссионного дохода в первом квартале соответствовала нашим ожиданиям. Однако пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы. Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат группы», — объяснил эти данные зампред правления Александр Морозов. По его словам, банк считает себя хорошо подготовленным к кризису. «Текущий кризис еще раз подтвердил правильность нашей стратегии по развитию цифровых продуктов и сервисов экосистемы, востребованность которых растет с существенным опережением», — отметил он.

Как следует из данных отчетности, отчисления в резервы банка выросли почти в восемь раз, с 17,3 млрд руб. в первом квартале прошлого года до 138 млрд руб.