ЦБ разрешил Сбербанку занять ₽500 млрд

В Сбербанке заверили, что безотзывная кредитная линия, объем которой увеличился более чем вдвое, нужна лишь как резерв в условиях значительного роста волатильности на рынках

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Банк России открыл Сбербанку безотзывную кредитную линию (БКЛ) с максимально возможным лимитом в размере 500 млрд руб., сообщает газета «Ведомости».

В опубликованном 10 апреля аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс» сообщалось, что «в целях повышения возможностей управления ликвидностью в условиях повышенной волатильности» регулятор с 1 апреля изменил порядок расчета максимального лимита БКЛ, после чего линия в 500 млрд руб. была открыта для «одной системно значимой кредитной организации», название которой тогда не сообщалось.

Представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что БКЛ необходима в качестве резервного источника для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности и открыта взамен погашенной ранее, лимит которой он не раскрыл.

Агентство Reuters со ссылкой на финансового директора Сбербанка Александра Морозова сообщило, что банк пролонгировал БКЛ, увеличив ее объем с 223 млрд до 500 млрд руб. По словам Морозова, средства БКЛ не выбираются, а используются лишь в качестве резерва.