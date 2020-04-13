ЦБ разрешил Сбербанку занять ₽500 млрд
Банк России открыл Сбербанку безотзывную кредитную линию (БКЛ) с максимально возможным лимитом в размере 500 млрд руб., сообщает газета «Ведомости».
В опубликованном 10 апреля аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс» сообщалось, что «в целях повышения возможностей управления ликвидностью в условиях повышенной волатильности» регулятор с 1 апреля изменил порядок расчета максимального лимита БКЛ, после чего линия в 500 млрд руб. была открыта для «одной системно значимой кредитной организации», название которой тогда не сообщалось.
Представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что БКЛ необходима в качестве резервного источника для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности и открыта взамен погашенной ранее, лимит которой он не раскрыл.
Агентство Reuters со ссылкой на финансового директора Сбербанка Александра Морозова сообщило, что банк пролонгировал БКЛ, увеличив ее объем с 223 млрд до 500 млрд руб. По словам Морозова, средства БКЛ не выбираются, а используются лишь в качестве резерва.