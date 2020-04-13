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ЦБ разрешил Сбербанку занять ₽500 млрд

В Сбербанке заверили, что безотзывная кредитная линия, объем которой увеличился более чем вдвое, нужна лишь как резерв в условиях значительного роста волатильности на рынках
Сбербанк SBER ₽198,26 -1,85% Купить
Сбербанк SBERP ₽181,4 -2,13% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Банк России открыл Сбербанку безотзывную кредитную линию (БКЛ) с максимально возможным лимитом в размере 500 млрд руб., сообщает газета «Ведомости».

В опубликованном 10 апреля аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс» сообщалось, что «в целях повышения возможностей управления ликвидностью в условиях повышенной волатильности» регулятор с 1 апреля изменил порядок расчета максимального лимита БКЛ, после чего линия в 500 млрд руб. была открыта для «одной системно значимой кредитной организации», название которой тогда не сообщалось.

Представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что БКЛ необходима в качестве резервного источника для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности и открыта взамен погашенной ранее, лимит которой он не раскрыл.

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.
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Агентство Reuters со ссылкой на финансового директора Сбербанка Александра Морозова сообщило, что банк пролонгировал БКЛ, увеличив ее объем с 223 млрд до 500 млрд руб. По словам Морозова, средства БКЛ не выбираются, а используются лишь в качестве резерва.

«Речь идет об увеличении лимита БКЛ вследствие значительного роста волатильности на рынках. У нас достаточный запас ликвидности, и в настоящее время мы не включаем БКЛ в расчет норматива», — уточнила пресс-служба Сбербанка.

С 10 февраля 2020 года ставка по кредитам ЦБ, предоставляемым в рамках безотзывных кредитных линий, составляет 7,75% годовых. Кредиты предоставляются на срок до 90 дней. С начала мая 2019 года плата за право пользования БКЛ была установлена в размере 0,5% в год от максимально возможного лимита линии, однако в апреле 2020 года вновь снижена до 0,15% годовых.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, ЦБ
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