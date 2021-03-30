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Финансы ,  
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ЦБ рекомендовал банкам продолжить антикризисную реструктуризацию кредитов

Банк России продлил рекомендацию для банков по реструктуризации кредитов гражданам, пострадавшим из-за пандемии. Документ продлевает ее до 30 июля 2021 года
Фото: Сысоев Григорий / ТАСС
Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

Банк России рекомендовал банкам продолжить рассматривать заявки на реструктуризацию кредитов от граждан, которые столкнулись со снижением доходов на фоне пандемии. Об этом говорится в письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, опубликованном на сайте регулятора. Рекомендация продлевается до 30 июля 2021 года, ее получили также микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.

Такая рекомендация была выдана банкам в сентябре 2020 года после того, как истек срок действия закона о кредитных каникулах, позволявшего получить реструктуризацию по кредиту при снижении официальных доходов на 30% и более (106-ФЗ). Рекомендация ЦБ была рассчитана на срок до 31 декабря 2020 года, но продлевалась затем и до 1 апреля.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

ЦБ рекомендует банкам реструктурировать кредиты на условиях, предусмотренных собственными программами, если соблюдается хотя бы одно из условий:

  • Заемщик в период с 1 апреля по 30 июля 2021 года столкнулся со снижением дохода до уровня, не позволяющего исполнять свои обязательства по кредиту
  • Заемщик или член его семьи заболел коронавирусом

Такой же подход Банк России рекомендует применять и в отношении тех заемщиков, кредиты которых уже были реструктурированы. В указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку, штраф и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитного договора, говорится в письме.

Как сообщили в ЦБ, среди заемщиков, получивших кредитные каникулы, 72% смогли вернуться в график платежей. По собственным программам банков доля тех, кто смог вернуться в график, незначительно выше и составляет 74%.

«Несмотря на неуклонное снижение количества поступающих от граждан заявок на реструктуризацию, их число все еще остается значительным, а потребность в изменении условий кредитного договора в первую очередь испытывают наименее обеспеченные группы населения», — добавили в Банке России. Письмо также рекомендует банкам изменять условия по кредитам малому и среднему бизнесу.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Согласно последним данным ЦБ, за период с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили 3,36 млн обращений на реструктуризацию кредитов от населения и одобрили более 2 млн заявлений. В сумме банки реструктурировали кредиты на 895 млрд руб. По ипотечным каникулам сумма реструктуризаций значительно меньше: граждане подали 16,4 тыс. заявлений, а банки изменили условия по кредитам на 43,2 млрд руб.

Предприятия малого и среднего бизнеса подали в банки 187,7 тыс. заявок на изменений условий по кредитам, банки одобрили 97,6 тыс. из них. Сумма долга по реструктурированным кредитам насчитывает 883 млрд руб.

Автор
Павел Казарновский Павел Казарновский
COVID-19 Банк ЦБ
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