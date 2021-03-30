ЦБ рекомендовал банкам продолжить антикризисную реструктуризацию кредитов

Банк России продлил рекомендацию для банков по реструктуризации кредитов гражданам, пострадавшим из-за пандемии. Документ продлевает ее до 30 июля 2021 года

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Банк России рекомендовал банкам продолжить рассматривать заявки на реструктуризацию кредитов от граждан, которые столкнулись со снижением доходов на фоне пандемии. Об этом говорится в письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, опубликованном на сайте регулятора. Рекомендация продлевается до 30 июля 2021 года, ее получили также микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.

Такая рекомендация была выдана банкам в сентябре 2020 года после того, как истек срок действия закона о кредитных каникулах, позволявшего получить реструктуризацию по кредиту при снижении официальных доходов на 30% и более (106-ФЗ). Рекомендация ЦБ была рассчитана на срок до 31 декабря 2020 года, но продлевалась затем и до 1 апреля.

ЦБ рекомендует банкам реструктурировать кредиты на условиях, предусмотренных собственными программами, если соблюдается хотя бы одно из условий: