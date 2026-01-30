 Перейти к основному контенту
Финансы
0

Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие

Санкции и тарифные барьеры ведут к тому, что модель платежей через ключевые западные банки перестала работать, а Запад, «используя финансовую систему как оружие», «быстро ее разрушает», считает замглавы администрации президента
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Модель платежей через западные банки больше не работает, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Об этом он заявил на январских экспертных диалогах на площадке Национального центра «Россия». 

По его словам, санкции, тарифные барьеры и другие ограничения показывают, что Запад, «используя финансовую систему как оружие», «быстро ее разрушает».

Орешкин обратил внимание на накопление финансового долга странами G7. «Демографические тренды ведут к тому, что расходы бюджетов растут, налоговая база находится под давлением. Традиционная финансовая система, основанная на создании новых денег и коммерческой банковской системы, дошла до предела долгового финансирования», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Орешкин заявил о приближении старой модели глобализации к концу
Политика
Максим Орешкин

Президент Владимир Путин в 2023 году заявлял, что монополия западных банков в ближайшие годы может рухнуть из-за «настоящей революции» в мировой экономике, упомянув, в частности, технологию блокчейн.

Он также говорил, что западные страны не рассчитывали, что российские банки преодолеют все трудности извне, и не учли, что «банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики». По словам Путина, России за счет хорошего платежного баланса «не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу, что, сколько и на каких условиях отдавать».

Осенью 2024 года газета Financial Times писала, что альтернативная платежная система БРИКС, продвигаемая Путиным, вызывает опасения в западных центробанках, поскольку в ней нет места доллару. О том, что она может привести к разрушению долларовой системы, которая была «основой послевоенного порядка», сообщало также издание The Economist.

Елена Чернышова
Максим Орешкин Банки платежи
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
