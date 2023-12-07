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Форум «Россия зовет!» ,  
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Путин рассказал, почему рухнет монополия западных банков

Путин: в банковской системе мира возможна «настоящая революция»
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Сюжет
Война санкций
В мировой экономике в ближайшее время могут произойти коренные изменения, которые подорвут монополию западных банков, считает президент России Путин. Запад зря воспринимал российские банки как «кубышки», говорил ранее президент
ВТБ VTBR ₽0,02269 +2,81% Купить
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Монополия западных банков в ближайшие годы может быть «окончательно подорвана» из-за «настоящей революции в мировой экономике. Об этом в своем выступлении на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет трансляцию с форума.

Глава государства отметил, что современные решения, такие как блокчейн, все чаще используются в международных платежах.

«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», — заявил Путин. По словам российского президента, сами мировые банки «не в самом лучшем состоянии находятся».

Пленарная сессия форума «Россия зовет». Трансляция
Политика

Российская банковская система избавилась от необходимости занимать денежные средства за рубежом, говорил Путин в феврале 2023 года. «Благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу, что, сколько и на каких условиях отдавать», — сказал он во время послания Федеральному собранию. Запад при этом напрасно воспринимал российские банки как «кубышки», уточнял уже осенью Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

В 2019 году Путин уже говорил, что глобализация в мире может превратиться в пародию на саму себя. В «карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств», говорил Путин.

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Он указывал, что такая модель противоречила «формирующимся реалиям сложного многополярного мира», а также не отвечает задачам будущего. «Это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может, даже и не только торговым. Образно говоря — к боям без правил всех против всех», — сказал Путин.

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Владимир Путин «Россия зовет!» форум экономика России
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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