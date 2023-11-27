Путин назвал ошибкой восприятие Западом российских банков как «кубышки»

Андрей Костин и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Страны Запада не ожидали, что российские банки преодолеют все вызванные извне сложности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики», — заявил президент. Так он ответил на слова Костина о том, что прошедший год стал успешным не только для ВТБ, но и для всего банковского сектора, несмотря на серьезные потери из-за санкций.

Путин не раз заявлял, что расчет Запада на то, что российская экономика «рухнет» после начала военной операции на Украине и введения санкций, не оправдался. По его словам, «фундаментальные основы стабильности России, они гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

В конце сентября 2023 года Путин сообщил, что Россия выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных государств, подчеркнув, что восстановление экономики завершено.

ВТБ попал под санкции США в феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Это означало блокировку всех активов и счетов кредитной организации в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Кроме того, под санкции попали дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанка есть доля более 50%.