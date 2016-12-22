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Газпромбанк засекретил иностранных заемщиков на 1 трлн руб.
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Газпромбанк засекретил иностранных заемщиков на 1 трлн руб.
Финансы, 18:37
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Газпромбанк засекретил иностранных заемщиков на 1 трлн руб.
Газпромбанк перестал публиковать информацию о кредитных требованиях к иностранным резидентам. Какие страны должны банку свыше 1 трлн руб. — теперь непубличная информация
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Газпромбанк (третье место в России по размеру активов) закрыл информацию о кредитных требованиях к резидентам иностранных государств, которую он ранее раскрывал по закону о банках. В соответствующей квартальной форме 0409805 по состоянию на 1 октября 2018 года Газпромбанк указывает сумму требований к иностранным резидентам в 1,084 трлн руб., по которым не дает страновой разбивки. В долларовом эквиваленте на отчетную дату это порядка $16,5 млрд.

Эту информацию Газпромбанк перестал раскрывать на сайте ЦБ после апрельских санкций против ряда российских бизнесменов (включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга) и их компаний. По состоянию на 1 апреля крупнейшим должником Газпромбанка были резиденты Кипра (243,5 млрд руб.), далее шли Австрия (93,9 млрд руб.) и офшор Гернси (53,5 млрд руб.). Кроме того, 29 млрд руб. требований приходилось на Узбекистан, 27 млрд — на Люксембург, 23 млрд — на Нидерланды, 18 млрд — на Британские Виргинские острова.

На середину 2018 года требования Газпромбанка к иностранным резидентам, по которым информация перестала раскрываться публично, составляли 607 млрд руб., а за третий квартал они увеличились на 79%. Пресс-секретарь Газпромбанка отказался от комментариев. Пресс-служба Банка России не ответила на запрос.

Информацию о задолженности иностранных резидентов перед российскими банками ЦБ начал публиковать в составе формы 0409805 («Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы») в соответствии с указанием от 31 августа 2017 года (.pdf). Эти документы банков до октября 2017 года Центробанком не публиковались.

Объемы требований к резидентам той или иной страны (юрисдикции) нужны для того, чтобы банки могли рассчитать так называемые антициклические надбавки к капиталу в рамках международных стандартов «Базель III».

В феврале 2018 года ЦБ разъяснял, что банки должны отражать все требования к иностранным резидентам отдельно по каждой юрисдикции и могут сгруппировать требования без страновой разбивки, только если они составляют менее 5% от совокупных. Газпромбанк — единственный из банков, у кого эта информация больше не раскрывается на сайте ЦБ, следует из базы данных Банка России, которую изучил РБК. 

Газпромбанк мог воспользоваться особыми нормами раскрытия информации для банков, попавших под западные санкции. В ноябре 2018 года правительство выпустило постановление (.pdf), разрешающее банкам под санкциями не публиковать обязательную информацию: банк должен проинформировать ЦБ о принятии соответствующего решения и раскрыть информацию самому ЦБ, а Центробанку рекомендовано в таком случае не публиковать эти данные. Сам ЦБ сообщал, что начал применять меры по ограничению раскрываемой информации для защиты от санкций еще на этапе выработки соответствующих нормативных актов. Например, в апреле ЦБ убрал со своего сайта информацию о долях Виктора Вексельберга в банках.

Газпромбанк с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, ограничивающими его возможности по привлечению западного финансирования. При этом Газпромбанк наряду с остальными российскими госбанками фигурирует в ряде законопроектов американских конгрессменов, которые предлагают заблокировать счета и операции этих банков в американской юрисдикции.

Авторы: Иван Ткачёв, Дада Линделл.
Теги: западные санкции , раскрытие информации , Банк России , Газпромбанк
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