ЦБ призвал исключить ущерб миноритариям при смене основного акционера
Права миноритариев не должны нарушаться при смене основных акционеров, заявила на заседании Совета Федерации глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Не должно быть случаев, когда из-за смены основного акционера, мажоритарного акционера нарушаются права миноритарных акционеров, а это наши граждане. Это то, что больше всего подрывает доверие и обесценивает все прочие усилия», — сказала глава ЦБ.
Набиуллина также отметила, что доверие у инвесторов формируется при наличии «четких правил игры», которые не нарушаются. Это в первую очередь «полная и прозрачная информация о результатах и перспективах компании», подчеркнула она.
Банк России поддержал миноритариев в деле об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ). 20 октября кассационная инстанция — Арбитражный суд Уральского округа — выступила за изъятие акций СМЗ у частных инвесторов. ЦБ после этого объявил, что обжалует эту позицию в Верховном суде, сославшись на негативное влияние таких решений «на уровень защиты прав добросовестных инвесторов» и подрыв «доверия к финансовому рынку».
Разбирательство по поводу акций СМЗ тянется с 2022 года. Тогда прокуратура подала иск о переходе предприятия под контроль государства, поскольку посчитала незаконной приватизацию завода в 1992-м. Но тогда иск касался только мажоритариев — держателей около 90% акций. Однако затем прокуратура выдвинула аналогичное требование и относительно 10,6% оставшихся акций, которые были в руках частных инвесторов.
В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил этот иск прокуратуры. Надзорный орган отмечал, что незаконная приватизация сделала и миноритариев недобросовестными приобретателями ценных бумаг.
Инвесторы, ЦБ и Мосбиржа (там акции были приобретены) обжаловали решение. В ходе процесса апелляции прокуратура предлагала выплатить компенсации в размере 9,6 тыс. руб. за акцию исходя из ее средневзвешенной цены. «Росатом», получивший контроль над СМЗ, был готов направить на эти цели 405 млн руб. 17-й арбитражный апелляционный суд в этом деле встал на сторону миноритариев, после чего последовала кассационная жалоба прокуратуры.
