ЦБ призвал исключить ущерб миноритариям при смене основного акционера

Глава регулятора отметила, что нарушения прав миноритариев подрывают доверие к финансовому рынку. ЦБ пытается защитить таких акционеров в деле об изъятии у миноритариев акций Соликамского магниевого завода

Video

Права миноритариев не должны нарушаться при смене основных акционеров, заявила на заседании Совета Федерации глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Не должно быть случаев, когда из-за смены основного акционера, мажоритарного акционера нарушаются права миноритарных акционеров, а это наши граждане. Это то, что больше всего подрывает доверие и обесценивает все прочие усилия», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что доверие у инвесторов формируется при наличии «четких правил игры», которые не нарушаются. Это в первую очередь «полная и прозрачная информация о результатах и перспективах компании», подчеркнула она.

Банк России поддержал миноритариев в деле об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ). 20 октября кассационная инстанция — Арбитражный суд Уральского округа — выступила за изъятие акций СМЗ у частных инвесторов. ЦБ после этого объявил, что обжалует эту позицию в Верховном суде, сославшись на негативное влияние таких решений «на уровень защиты прав добросовестных инвесторов» и подрыв «доверия к финансовому рынку».

Разбирательство по поводу акций СМЗ тянется с 2022 года. Тогда прокуратура подала иск о переходе предприятия под контроль государства, поскольку посчитала незаконной приватизацию завода в 1992-м. Но тогда иск касался только мажоритариев — держателей около 90% акций. Однако затем прокуратура выдвинула аналогичное требование и относительно 10,6% оставшихся акций, которые были в руках частных инвесторов.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил этот иск прокуратуры. Надзорный орган отмечал, что незаконная приватизация сделала и миноритариев недобросовестными приобретателями ценных бумаг.

Инвесторы, ЦБ и Мосбиржа (там акции были приобретены) обжаловали решение. В ходе процесса апелляции прокуратура предлагала выплатить компенсации в размере 9,6 тыс. руб. за акцию исходя из ее средневзвешенной цены. «Росатом», получивший контроль над СМЗ, был готов направить на эти цели 405 млн руб. 17-й арбитражный апелляционный суд в этом деле встал на сторону миноритариев, после чего последовала кассационная жалоба прокуратуры.