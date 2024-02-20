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Финансы ,  
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Швецов призвал защищать миноритариев при пересмотре приватизации

Швецов призвал принять меры в пользу инвесторов при пересмотре приватизации
Все приобретенные на бирже ценные бумаги должны быть признаны добросовестным приобретением, чтобы исключить возможность их блокировки в рамках процессов о незаконной приватизации, считает глава набсовета Мосбиржи
Сергей Швецов
Сергей Швецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Необходимо принять законодательство, которое будет защищать миноритарных инвесторов в спорах о незаконной приватизации, сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, выступая на II Российском форуме финансового рынка, организованном рейтинговым агентством АКРА.

Нужно законодательно признать покупку ценных бумаг на бирже добросовестным приобретением, чтобы избежать автоматической блокировки бумаг миноритарных акционеров в рамках споров о незаконной приватизации, считает Швецов.

«Потому что мы видим, что прокуратура все больше и больше оспаривает итоги приватизации. Мы видим, что у инвесторов, которые приобрели ценные бумаги на бирже абсолютно добросовестно, эти бумаги сегодня заблокированы. Мы должны принять законодательство, которое не позволяет без доказательной базы накладывать какие-либо обременения на ценные бумаги, приобретенные розничными инвесторами и не только розничными в ходе биржевых торгов», — объяснил он.

По словам главы набсовета Мосбиржи, сначала необходимо доказать, что приобретение ценных бумаг на бирже было недобросовестным и только после этого накладывать какие-либо ограничения. «Без этого мы просто создаем вместо финансового рынка лотерею», — констатировал Швецов.

Ранее Мосбиржа выступила в защиту миноритарных инвесторов Соликамского магниевого завода. В августе 2022 года прокурор Пермского края потребовал изъять у миноритарных акционеров завода все принадлежащие им ценные бумаги (около 10,6%), так как в начале мая этого же года Арбитражный суд Пермского края признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию предприятия.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Дело об изъятии акций Соликамского магниевого завода рассматривает Арбитражный суд Пермского края, ответчиками по нему значатся почти 2,4 тыс. человек, следует из картотеки арбитражных дел. Мосбиржа привлечена к процессу в качестве третьего лица. В своих объяснениях, представленных суду в конце 2023 года, площадка отмечала, что в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 149.3 Гражданского кодекса Российской Федерации «ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя». Невозможность изъятия имущества, «приобретенного по договору, заключенному на организованных торгах», у добросовестного покупателя прописала и в части 7.3 ст.18 федерального закона от 21.11.2011 № 325-Ф3 «Об организованных торгах», указывала площадка.

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Соликамский магниевый завод не единственное предприятие, чья приватизация была признана незаконной. В сентябре 2023 года суд взыскал в пользу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс», а в мае этого же года — часть акций «Коми энергосбытовой компании». Еще ряд исков прокуратуры об изъятии в пользу государства акций ранее приватизированных компаний находится в процессе рассмотрения. Но в большинстве случаев в споры не были вовлечены миноритарные акционеры, требования об изъятии касались только акционеров с контрольными пакетами.

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