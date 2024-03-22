Суд впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации

Арбитраж встал на сторону прокуратуры в прецедентном деле об изъятии акций у частных инвесторов. Речь о бумагах соликамского завода — ранее суд признал, что его приватизировали незаконно, и вернул актив в собственность государства

Цех Соликамского магниевого завода (Фото: Сергей Королев / smw.ru)

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода, следует из карточки дела. Информацию подтвердил РБК представитель акционеров, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела. Это первое подобное решение в истории современной России.

Прецедентное для российского права судебное разбирательство длится с августа 2022 года, когда иск об изъятии акций в пользу государства подал прокурор Пермского края. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс., писал РБК.

«Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной что сможем предложить», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос РБК о решении пермского арбитража.

Как развивалось дело

Причина для такого иска — признание судом незаконной приватизации предприятия, которая была проведена еще в 1992 году. Такое решение пермский арбитраж принял в начале мая 2022 года. Изначально изъятие коснулось только мажоритарных акционеров предприятия — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. В пользу государства у них изъяли долю в 89,4%. Но часть бумаг завода находилась во владении миноритариев, поскольку его акции (10,6%) были размещены на Московской бирже. В ноябре 2022 года торги ими были прекращены, но бумаги остаются у инвесторов. Впоследствии прокурор потребовал изъять и их.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

С критикой возможного изъятия бумаг выступала Мосбиржа. Площадка, как писал РБК, считает (свою позицию она представляла суду), что такая мера может противоречить законодательству об организованных торгах. К делу она была привлечена в качестве третьего лица. Со ссылкой на Гражданский кодекс она, в частности, отмечала, что «бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя». РБК направил запрос Мосбирже.

Инвесторы оспорят решение в апелляционной инстанции, сказал РБК Обыденнов. «Шансы есть, решение первой инстанции создает крайне негативный для рынка прецедент, не думаем, что такое решение оставят в силе. И нашу позицию поддерживает ЦБ, за что мы ему благодарны», — подчеркнул он.

«Мы верим, что розничные инвесторы продолжат отстаивать свои интересы в следующих инстанциях — апелляционной, кассационной инстанциях в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. Шансы на оспаривание есть, действующее законодательство уже содержит нормы о том, что инвестор, который купил акции на бирже, является добросовестным приобретателем. И в свете этого безвозмездное изъятие акций у обычных инвесторов выглядит несправедливым», — рассуждает глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев.

«Безусловно, если инвесторы все-таки проиграют дело, то остро встанет вопрос о том, готово ли государство менять законодательство для защиты прав розничных инвесторов. Очевидно, у инвесторов очень ограничены возможности по изучению приватизационной истории каждой из торгуемых акций. Более того, а куда может деть сегодня акции продавец, если вдруг осознал, что история акций содержит риски? Только продать соседу, либо лишиться своих денег навсегда. Также растут риски самой биржи, ведь она сторона в биржевой сделке и несет риски исков со стороны инвесторов», — добавил он.