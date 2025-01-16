Генпрокуратура назвала сумму компенсаций инвесторам Соликамского завода

Миноритарным акционерам предприятия, у которых изъяли акции, купленные на Мосбирже, могут выплатить по 9,6 тыс. рублей за каждую бумагу, сообщила Генпрокуратура. Совокупный объем выплат составит более 400 млн руб.

Соликамский магниевый завод (Фото: Игорь Катаев / ТАСС)

Миноритариям Соликамского магниевого завода (СМЗ), у которых изъяли купленные на бирже акции, могут выплатить компенсацию в 405 млн руб., заявил представитель Генеральной прокуратуры.

«Размер выплат определен в размере 9,6 тыс. руб. [за акцию], это является средневзвешенной ценой акции (...). 405 млн [руб.] — бюджет, выделенный «Росатомом» на решение данного вопроса», — заявил представитель Генпрокуратуры в рамках заседания в Семнадцатом арбитражной апелляционном суде, передает «Интерфакс». Суд рассматривает жалобы акционеров, Банка России и Мосбиржи на решение об изъятии у них ценных бумаг, купленных на организованных торгах.

РБК направил запрос в «Росатом».

О том, что «Росатом» (управляет СМЗ) готов выплатить компенсации, стало известно в рамках предыдущего раунда обсуждений позиций сторон по апелляционным жалобам (состоялся 2 декабря 2024 года), писал РБК. «Добросовестные приобретатели имеют право получить в качестве возмещения те денежные средства, которые ими были вложены при приобретении ценных бумаг, но не выше среднерыночной, средневзвешенной стоимости соответствующего пакета ценных бумаг, что предусмотрено ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах», — приводили «РИА Новости» заявление представителя прокуратуры, прозвучавшее в рамках заседания. Но конкретная сумма выплат тогда не разглашалась.

Ранее в рамках дела прокуратура запрашивала списки частных инвесторов у брокеров и Московской биржи, писал РБК. Ведомство уточняло, что такие запросы необходим для проверки данных по покупкам клиентов, которые в рамках дела предоставила биржа, пояснял РБК управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья компания в деле СМЗ представляет интересы физлиц. Акции СМЗ торговались на бирже до 10 ноября 2022 года. Площадка объявила об остановке торгов бумагами после изъятия акций завода в пользу государства у его мажоритарных акционеров (май 2022 года) и подачи прокуратурой иска об изъятии акций (август 2022 года) у миноритарных акционеров.

Апелляционные жалобы частных лиц, брокеров, а также присоединившихся к делу в качестве третьих лиц Банка России и Московской биржи были поданы в апреле-июне 2024 года после того, как арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у более чем 2 тыс. инвесторов СМЗ, которым принадлежит пакет в 10,6%. Причиной изъятия прокуратура и суд назвали незаконную приватизацию предприятия в 1992 году. Это было первое решение суда, по которому изъяли акции, приобретенные инвесторами на организованных торгах на Московской бирже. Ранее 89,4% акции СМЗ были изъяты и у мажоритарных акционеров — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова.

Представители ЦБ, Минфина и Госдумы неоднократно высказывались в поддержку частных инвесторов и вне судебных заседаний. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя решение об изъятии бумаг у частных инвесторов, отмечала, что «ситуация вызывает беспокойство». В такой же формулировке о деле высказывался и замминистра финансов Иван Чебесков. «И часть этих миноритарных инвесторов приобретали акции на организованных торгах совершенно добросовестно, предполагая, что они проводят сделку с бумагой, которая не находится под какими-то ограничениями, запретами, спорами и так далее. В отношении этой части инвесторов законодательство прямо говорит о том, что обратное изъятие невозможно», — говорил в интервью РБК первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что права инвесторов защищены Конституцией и что ее нарушители должны понести жесткое наказание вплоть до расстрела.