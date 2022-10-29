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Число россиян, которые следят за курсами валют, упало в два раза

НАФИ: весной за курсами валют следил каждый второй, сейчас — каждый четвертый россиянин
За последние полгода в два раза уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами иностранных валют. Весной за курсами валюты следил каждый второй россиянин, сейчас — только каждый четвертый
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В два раза за полгода уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами валют: с 52 до 26%, следует из данных социально-экономического мониторинга, который провел в октябре аналитический центр НАФИ. Результаты исследования есть у РБК.

Курсами валют чаще интересовались молодые люди (40% среди респондентов от 18 до 24 лет), мужчины (34% против 19% женщин), руководители среднего и высшего звена (42%), а также россияне с высоким уровнем достатка (32%).

Изменились взгляды россиян и на то, что будет происходить с курсами валют. Если весной самым распространенным прогнозом среди россиян был рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, то сейчас наиболее популярный прогноз — снижение их стоимости. О том, что курсы валют, вероятнее всего, снизятся по отношению к рублю, сейчас говорят более трети опрошенных (35%).

Ожидают роста курса доллара и евро молодые россияне до 24 лет (31% против 17% в среднем по России) и респонденты с высшим образованием (23%). Снижения стоимости валют чаще ожидают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (43% против 35% в среднем по России). Кроме того, выросла в 2,5 раза по результатам октябрьского исследования доля тех, кто затрудняется сделать прогноз относительно курса валют (с 11% в августе до 28% в октябре).

Интерес к курсам иностранных валют вне зависимости от того, хранят ли в них сбережения люди, является одним из признаков финансовой грамотности и широты экономических взглядов человека, поясняет заместитель гендиректора НАФИ Тимур Аймалетдинов. По его словам, данные исследования показывают, что вместе с интересом к курсам иностранных валют снижалось и число россиян, хранящих в ней сбережения.

НАФИ опросил 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует взрослое население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

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После начала спецоперации России на Украине США и ЕС ввели санкции против ряда российских банков и Центробанка, а также санкции на ввоз наличных долларов и евро в Россию. 

После этого ЦБ ввел ограничения на операции с валютой в стране. Физические лица могут приобрести в банках и обменниках только валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. 

Снять с ранее открытых валютных счетов гражданам разрешили до $10 тыс. Свыше этой суммы можно снять свои средства в рублях. Безналично клиенты банков могут покупать любую валюту и открывать новые счета и вклады, однако российские банки и брокеры вводят комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах и евро. 

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Валюта курсы валют россияне
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