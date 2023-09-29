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Греф увидел риск для экономики в случае введения «мембраны» для рубля

Греф заявил, что не поддерживает идею Решетникова о «мембране» для рубля
Механизм «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей мог бы стать решением проблемы с курсом российской валюты, заявил глава МЭР Решетников. Против идеи уже выступил ЦБ. Опасной ее считает и президент ВТБ Андрей Костин
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предложение создать «мембрану» для рубля на валютных рынках станет шагом назад и будет означать отсутствие конвертируемости, что окажется огромным ущербом для экономики, заявил журналистам на форуме «Эко Алтай. Нить природы» глава Сбербанка Герман Греф. С идеей «мембраны» ранее выступил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников. Против нее уже высказались в ЦБ, а также в банке ВТБ.

«Это было уже в Советском Союзе, и это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики», — сказал Греф (цитата по ТАСС), подчеркнув, что не поддерживает идею.

Введение так называемой мембраны — аналога модели, применяемой Китаем, может стать решением проблемы с курсом рубля, отмечал Решетников. По его словам, речь идет о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей». В то же время он подчеркивал, что «ни в коем случае не может быть два курса», поскольку это вредное явление для экономики.

В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. В первом случае на торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный курс, а во втором — ЦБ устанавливает ежедневно референсный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%.

Глава МЭР пояснил, что нужно отслеживать, «сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки». Сейчас, по его словам, «в полной мере этого мониторинга нет». «А дальше надо понимать, насколько усиливаются эти перетоки, насколько риски для валютного курса там становятся, потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — указал министр.

Решетников также сказал, что сейчас нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж и в итоге «все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля».

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Глава МЭР указывал, что идея о «мембране» обсуждается с ЦБ.

Применение подобных механизмов приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, сказали в Банке России в ответ на запрос РБК. По мнению регулятора, ограничения на движение капитала уместны только в краткосрочном периоде и «не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что перевод средств в зарубежный банк сам по себе не создает спроса на валюту. Он возникает, когда эта валюта приобретается. Повлиять же на спрос, считает она, можно только путем повышения привлекательности рубля как валюты для сбережений.

Опасения в связи с идеей Решетникова выразил в ходе Международного банковского форума глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, это может привести к тому, что будет два курса: по одному доллар будет стоить 150 руб., по-другому — 250 руб. «Поэтому этого не надо делать», — считает он.

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курс рубля Герман Греф Сбербанк
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