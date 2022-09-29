Финские банкоматы Nosto перестанут принимать карты UnionPay из-за россиян

Российские туристы возле погранпереходов «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая деньги с кредитных карт UnionPay, сообщает Yle

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Компания Nokas CMS, которой принадлежат банкоматы Nosto в Финляндии, приостановит с понедельника, 3 октября, прием карт China UnionPay, сообщает Yle. Это решение связано с наплывом российских туристов, которые «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая деньги с кредитных карт UnionPay.

По данным компании, с одной и той же карты можно было снять до нескольких десятков тысяч евро. Nokas CMS договорилась с китайской China UnionPay о приостановке приема карт.

Всего у Nokas CMS более 500 банкоматов Nosto в Финляндии.

Как сообщает Yle, россияне, пользующиеся кредитками UnionPay, снимали деньги из банкоматов возле пограничных переходов на юго-востоке Финляндии.

Финские власти 29 сентября объявили о введении ограничений на въезд в страну россиян в туристических целях с 30 сентября. Такое решение было принято после объявления в России частичной мобилизации и увеличения транспортного потока желающих уехать на границе. Правительство Финляндии считает, что начатая в России мобилизация «вместе с быстро нарастающими потоками российских туристов в Финляндию и транзитом через Финляндию» угрожает государству. Ограничения касаются как въезда в страну в туристических целях, так и транзитного проезда через нее в третьи государства.

При этом продолжится прием визовых заявлений для поездок, необходимых по гуманитарным причинам, «в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств», пояснили в финском посольстве в России.

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До этого Финляндия с 1 сентября ограничила в России количество записей на подачу заявлений на визу.