ЦБ продлил запрет вывода с брокерских счетов недружественных нерезидентов

Переводы за рубеж средств нерезидентов — как физических, так и юридических лиц — из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих будут ограничены с 1 октября еще на полгода

Здание Центробанка РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября еще на шесть месяцев, сообщается на сайте регулятора.

«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — отметили в ЦБ.

Банк России 1 апреля ограничил переводы за границу средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров. Кроме того, регулятор на этот же срок приостановил переводы за рубеж со счетов нерезидентов — как физических лиц, так и юридических — из государств, поддерживающих санкции, которые не работают в России.

В марте регулятор запретил осуществлять переводы из России за рубеж нерезидентам из государств, объявивших о санкциях против России. Речь шла о 43 государствах: Великобритании, Германии, США и др. Физлица и юрлица из этих стран не могли переводить деньги на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы средств без открытия счетов — через системы переводов.

Как поясняли в ЦБ, цель ограничений — предотвращение вывода средств с российского финансового рынка и поддержание финансовой стабильности.

В середине мая ЦБ сообщил, что нерезидентам из недружественных стран, работающим в России, можно перечислять средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте без открытия счета «в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг». До этого сумма, которую разрешалось переводить, могла быть только в иностранной валюте и ограничивалась $10 тыс. (при перечислении со счета) и $5 тыс. (без открытия счета).