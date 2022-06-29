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Финансы ,  

Набиуллина объявила о планах ЦБ повысить лимит на переводы за рубеж

Предельно допустимый размер переводов за рубеж для физических лиц ЦБ планирует повысить, сообщила Набиуллина. Однако когда это произойдет, она не уточнила. Последний раз ЦБ увеличил лимит 8 июня, сейчас он составляет $150 тыс.
Фото: Beawiharta Beawiharta / Reuters
Фото: Beawiharta Beawiharta / Reuters

Банк России готов существенно увеличить лимит на переводы средств за рубеж для российских граждан, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК. Сейчас в России действует ограничение на переводы для резидентов-физлиц $150 тыс. месяц.

«Что касается, например, $150 тыс. для граждан [лимита на] перевод денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство», — сказала Набиуллина во время выступления на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава ЦБ не уточнила, когда и до какого предельного размера повысят действующий лимит. По ее словам, также нужно ускорить либерализацию валютного законодательства для бизнеса, чтобы упростить ему адаптацию к текущей ситуации в экономике.

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Эльвира Набиуллина

В начале марта Центробанк ввел целый ряд ограничений на валютные переводы. Так, 2 числа регулятор запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России. Ограничение действует до 30 сентября 2022 года включительно.

Спустя несколько дней, 6 марта, ЦБ ограничил заграничные переводы и для физических лиц-резидентов, в том числе переводы родственникам, суммой $5 тыс. Позднее ЦБ разрешил резидентам переводить до $10 тыс., а затем до $50 тыс. в месяц.

Последнее решение на этот счет ЦБ принял 8 июня, повысив порог по сумме переводов за рубеж для физлиц — резидентов России и нерезидентов из дружественных стран с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

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При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денег без открытия счета, российские резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Эльвира Набиуллина Банк России Денежные переводы

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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