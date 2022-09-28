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Сотрудники ИТ и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявок на отсрочку

Сотрудники ИТ и телеком-компаний в первый день подали более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале «Госуслуги». Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в своем телеграм-канале.

Специальный раздел на «Госуслугах» был создан во вторник. О его создании ранее объявил глава министерства Максут Шадаев. Заявление формирует сотрудник, к нему нужно приложить подписанную гендиректором форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям.

Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей для отсрочки от призыва
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Фото:Владислав Шатило / РБК

С 21 сентября в России идет частичная мобилизация. Минобороны сообщило, что освободить от службы могут представителей некоторых профессий, в том числе работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи». Минцифры среди претендентов назвало сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, работающих с ИТ-решениями или задействованных в обеспечении работы информационной инфраструктуры.

Накануне Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, не подлежащих мобилизации. В их числе среди прочего — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.

Теги
Минцифры мобилизация IT отсрочка Госуслуги
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