В «Русале» допустили перевод в юани всех продаж в Юго-Восточную Азию

В «Русале» считают возможным перевести в юани продажи, выручка по которым достигает трети от всей выручки компании. В целом опыт расчетов в других альтернативных валютах у компании негативный, рассказал ее топ-менеджер

Фото: Илья Наймушин / Reuters

«Русал» хочет перевести в юань почти все продажи в Юго-Восточную Азию, которые составляют до трети его выручки. Об этом в среду, 28 сентября, на сессии «Юанизация как мегатренд: реальный сектор» банковского форума «Казначейство» сообщил директор по корпоративным финансам «Русала» Алексей Гренков.

«Исторически рынок металлов привязан к доллару через цены на Лондонской бирже металлов. Юань исторически не являлся заметной валютой в нашем бизнесе, но многое изменилось, и буквально за последний год ситуация стала существенно другой. Важно понимать, что Китай для нас не просто рынок сбыта, но и рынок, с которого мы берем довольно значимое сырье: мы покупаем там глинозем, анодные блоки. Если говорить про закупки сырья, то практически 100% этих закупок сейчас мы осуществляем с платежами в юанях», — рассказал Гренков.

«Продажи — чуть в меньшей степени, примерно 60% продаж сейчас осуществляется в юанях. Но мы полагаем, что эта доля будет возрастать. И в принципе, в перспективе мы видим, есть вероятность перевести на юань почти все наши продажи, которые мы осуществляем в Юго-Восточную Азию, а это примерно до трети нашей выручки», — добавил он.

За первые шесть месяцев этого года выручка «Русала» составила $7,2 млрд (.pdf). По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 31,3%.

«Русал» рассчитывается через свой торговый дом, который расположен на материковом Китае, поэтому инфраструктурных проблем, связанных с прохождением платежей, у компании нет, уточнил Гренков.

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Российская экономика, столкнувшаяся с санкциями, усложняющими расчеты в долларах и евро (изоляция одних банков от этих валют через внесение в санкционные списки, закрытие корсчетов другим, запрет на ввоз наличных в страну), активно переориентируется на юань. Объем торгов юанем на Мосбирже зачастую превышает объем торгов евро, а иногда — и долларом, а правительство рассматривает возобновление закупки валюты в резервы в первую очередь в юанях.

Актуальность альтернативных валют связана с возможностью приобретения сырья и расчетами в этой валюте, отметил топ-менеджер «Русала»: «Здесь могу сказать, что наш опыт, он пока скорее негативный, потому что мы сейчас создаем отношения с поставщиками из Индии и несколько раз пытались каким-то образом [создать] эти отношения с возможностью расчета в рупиях. К сожалению, пока мы видим, что наши предложения не находят встречного отклика. Индийцы не хотят продавать за рупии. Не знаю, является ли это спецификой нашего рынка. Как и говорил, наш рынок является долларовым. Может быть, в каких-то других отраслях это все по-другому, но, к сожалению, мы эту возможность пока не смогли найти». Кроме того, на рынке есть «определенное настороженное отношение к российскому покупателю», заключил Гренков.

О рисках в расчетах валютами дружественных стран ранее предупреждал Банк России. Во-первых, рынки этих стран менее развиты по сравнению с рынками с недружественными валютами; во-вторых, многие из дружественных валют являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми; в-третьих, нацвалюты дружественных стан нередко гораздо более волатильны, чем традиционные валюты, «что существенно снижает доверие к таким валютам». Россия уже давно старается переходить на расчеты в национальных валютах во внешнеторговых контрактах. В отношениях с Нью-Дели этот процесс «продвигается уверенно, причем уже давно — он начался задолго до того, как против России стали вводиться первые санкции», говорил в сентябре российский посол в Индии Денис Алипов. Впрочем, проблема рупии — именно в ограниченной конвертируемости. Однако Мосбиржа уже работает над запуском торгов этой валютой в России.