«Тинькофф» снизит плату за обслуживание валютных счетов с 1 до 0,5% в месяц

С 2 августа комиссия составит 0,5% в месяц (6% годовых). Она касается счетов, на которых хранится свыше 10 тыс. в долларах, евро, фунтах или франках

Фото: Владислав Шатило / РБК

Тинькофф Банк с 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов с 1 до 0,5% в месяц (с 12 до 6% годовых), сообщается в Telegram-канале компании.

В банке напомнили, что комиссия действует, если на счете хранится более 10 тыс. долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков.

Эту комиссию «Тинькофф» ввел с 23 июня. В банке заявили, что это вынужденная мера, которая обусловлена «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции» кредитной организации.

Кроме «Тинькофф» о планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов тогда сообщили Райффайзенбанк (с конца июня она составила 0,2% в месяц для счетов с суммой больше 5000 в валюте счета, с 31 июля будет повышена до 0,5%) и Росбанк (с 4 июля ввел ее в размере 0,5% в месяц).

На такое изменение условий отреагировал Центробанк. Регулятор заявил, что закон не предусматривает права банков в одностороннем порядке увеличивать или устанавливать комиссии за обслуживание валютных счетов. По данным ЦБ, ряд банков прибегает к практике, когда на сайтах кредитных организаций публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений. Взимать комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов» недопустимо, отметил регулятор.