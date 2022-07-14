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В ЦБ предложили сократить число доступных неопытным инвесторам продуктов

Первый зампред Владимир Чистюхин предлагает убрать из списка в том числе структурные облигации. Он пояснил, что в период бурного развития на рынок пришли розничные инвесторы, которые оказались не готовы к текущей ситуации
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Перечень доступных неквалифицированным инвесторам инструментов необходимо сократить, убрав из них, в частности, структурные продукты, заявил в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас такие продукты доступны инвесторам после тестирования.

«На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор», — пояснил он.

Решением может стать сокращение списка инструментов, которые предлагаются неквалифицированным инвесторам. «Это все-таки должны быть базовые, простые инструменты типа высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных инструментов. Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери», — добавил Чистюхин.

Структурные облигации и облигации со структурным доходом: в чем разница?
Инвестиции
Фото:Shutterstock

По его мнению, из списка доступных неопытным инвесторам инструментов нужно исключить структурные продукты, включая структурные облигации. Чистюхин подчеркнул, что простые акции и облигации в полной мере обеспечивают задачу долгосрочного инвестирования.

Структурными облигациями называются облигации, выплаты по которым зависят от того, наступило или нет одно либо сразу несколько событий. Если торговая стратегия, заложенная в ценную бумагу, выполняется, то инвестор получает прибыль, в противном случае он может лишиться не только дохода, но и вложенных денег (размер выплат может быть меньше номинальной стоимости, как и цена на вторичном рынке). На выплаты могут повлиять изменения цен на товары и ценные бумаги, курсов валют, индексов, изменение уровня инфляции и другие события.

Сейчас неквалифицированному инвестору доступны базовые инструменты, такие как акции российских компаний, ОФЗ, паи ПИФов, ипотечные облигации. Если инвестор хочет работать с более рисковыми инструментами, ему нужно пройти тестирование. В случае положительного результата ему станет доступен более широкий перечень продуктов, который включает структурные облигации, сделки репо, акции иностранных компаний, которые не входят в индексы из перечня ЦБ и другие.

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Ограничения для неквалифицированных инвесторов начали действовать весной 2021 года. Первоначально они были установлены до 1 апреля 2022 года, однако незадолго до истечения срок продлили до 1 апреля 2024 года.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
облигации инвестор ЦБ Владимир Чистюхин
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