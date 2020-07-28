«Роснефть» переведет управленцев на сокращенную рабочую неделю

Решение в компании назвали одной из мер по сохранению здоровья сотрудников и обеспечению непрерывности и эффективности деятельности «в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В компании «Роснефть» принято решение о временном переводе с 1 октября сотрудников ее центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю. В сообщении компании, поступившем в РБК, решение об этом названо одной из мер «по сохранению здоровья сотрудников компании и обеспечению непрерывности и эффективности деятельности в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией».

Продолжительность сокращенной недели составит 30 часов. Таким образом, в новом режиме сотрудники центрального аппарата «Роснефти» будут работать в среднем по 6 часов в день.

В «Роснефти» пояснили, что данная мера не распространяется на работников производственных подразделений.

Согласно годовому отчету «Роснефти», на 31 декабря 2019 года в компании работали 334,6 тыс. человек, из них 1% — в центральном аппарате, то есть около 3,3 тыс. человек.