На пакет акций фонда IFTG из уголовного дела Калви нашлись покупатели

Пакет акций IFTG является главным предметом уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По версии следствия, банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций IFTG, оцененный банком в 3 млрд руб. Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 тыс. руб., а благодаря завышенной оценке из банка похитили средства.
Baring Vostok на момент возбуждения уголовного дела владел контрольным пакетом в «Восточном», другая группа акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. Заявление против Калви в ФСБ подал Юсупов; он говорил, что Калви ввел совет директоров в банке в заблуждение, убедив уступить кредит на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги IFTG. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке, который к тому моменту шел уже год. На суде в июле Калви предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они не стоят 600 тыс. руб.
После исполнения опциона на 9,99% акций «Восточного» контроль в банке перешел к Аветисяну и партнерам.
Банк «Восточный» рассылал потенциальным инвесторам предложения о покупке IFTG два месяца назад. В презентации (есть у РБК) рассказывалось, какими активами владеет IFTG. Это доли в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox. Банк предлагал выкупить пакет по цене, отраженной на балансе, то есть за 2,5 млрд руб.
Один из предварительных офферов поступил 19 июля в банк «Восточный» от фонда Parus Marine LLC (штат Мэриленд, США), который оценивает пакет IFTG в $41,25 млн (2,6 млрд руб. по курсу на эту дату) на основе финансовой отчетности IFTG за 2018 год. Письмо от Parus Marine главе банка Вячеславу Арутюняну, с которым ознакомился РБК, направил Чарльз Райан — известный американский инвестор, председатель совета директоров UFG Asset Management (Объединенная финансовая группа) и «Магнита».
Райан работает в России с 1994 года, он основал UFG вместе с бывшим министром финансов Борисом Федоровым. Управляющая компания под его руководством скупала акции «Газпрома» и в 2001 году контролировала 10% газовой монополии. Затем UFG продали Deutsche Bank, Райан ненадолго переходил на работу в банк, а в 2008 году вернулся к управлению UFG. РБК направил запрос в UFG и представителю Райана.
В документе отмечается, что Parus Marine заинтересован в покупке всех акций IFTG, которые есть на балансе банка. Компания обещала завершить due diligence и подписать обязывающие документы до 26 июля, но, по словам одного из источников РБК, ответа пока не получила.
Фонд Parus Marine LLC представляет собой консорциум американских технологических инвесторов, которые инвестируют в том числе в Россию и СНГ с 1996 года (сумма капитальных вложений превышает $2,5 млрд, отмечается в оффере). Parus Marine LLC в письме называет себя «надежным и опытным партнером по транзакциям для продавца [банк «Восточный»]». Представитель Baring Vostok сказал, что компания не имеет отношения к Parus Marine, и этот фонд не выступал партнером Baring; то же сказал источник, знакомый с работой этого фонда.
Другое предварительное предложение в IFTG направил Pacific World Fund Management (зарегистрирован в Гонконге в 2010 году, свидетельствуют данные гонконгского реестра). Главный бизнес фонда расположен в Тяньцзине и Шеньчжене, отмечается в оффере. PWFM дает более скромную оценку IFTG в $34–38 млн (2,135–2,386 млрд руб.), отмечая, что необходимо провести due diligence и переговоры во второй половине 2019 года. Гонконгский PWFM — стратегический партнер Международного центра развития инноваций, который аффилирован с Российской венчурной компанией (РВК). В 2013 году эта структура и Pacific World Fund Management создали совместную компанию в Гонконге.
В Parus Marine отказались от комментариев по существу оффера. Обнаружить контактные данные Pacific World Fund Management в открытом доступе не удалось.
«Продажа некоторых активов, в том числе IFTG, является частью плана по поддержанию капитала банка, предложенного менеджментом и согласованного со всеми акционерами весной 2019 года в условиях риска отсутствия эмиссии», — заявил РБК представитель Baring Vostok. В фонде подтвердили готовность участвовать в допэмиссии банка, согласованной с ЦБ.
Проблемы «Восточного» с капиталом
Недостаток капитала в «Восточном» был зафиксирован после выполнения кредитной организацией предписания ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. в конце мая 2019 года. Сразу после — в начале июня — значение норматива достаточности базового капитала снизилось до 4,73%. Снижение норматива ниже 5,125% является триггером для автоматического списания вечных субординированных облигаций в капитал. Держателями вечных субордов банка являются его VIP-клиенты, «Восточный» до конца августа будет решать, списывать ли суборды.
Банк будет повышать достаточность капитала за счет сокращения розничного портфеля, писал РБК: «Восточный» готовится продать от 5 млрд до 10 млрд руб. портфеля потребкредитов. Продажа пакета IFTG тоже бы помогла банку с капиталом. По акциями этого инвестфонда создан 100-процентный резерв в размере 2,5 млрд руб., продажа пакета привела бы к высвобождению капитала.