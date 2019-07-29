На пакет акций фонда IFTG из уголовного дела Калви нашлись покупатели

Акциями фонда IFTG, стоимость которых легла в основу уголовного дела Майкла Калви, заинтересовались инвесторы, они готовы заплатить до 2,6 млрд руб., рассказали источники РБК. Один из претендентов — основатель UFG Чарльз Райан

Майкл Калви (справа) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

На акции C и D люксембургского инвестфонда IFTG, находящиеся сейчас на балансе банка «Восточный», нашлись покупатели, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения продажи. Об этом же свидетельствуют офферы, поступившие в банк и IFTG (есть у РБК).

Предварительные предложения стали поступать в середине июля. «Там три оффера от независимых от Baring и от «Восточного» инвесторов. Один, на мой взгляд, более реальный: этот инвестор уже заканчивает due diligence», — сказал РБК один из источников, не исключив, что этот инвестор скоро сделает юридически обязывающее предложение (legally binding offer). Двум другим еще нужно проводить due diligence, отметил он. Другой собеседник, близкий к банку, добавил, что первые рабочие контакты с потенциальными покупателями начались несколько недель назад, речь шла о начальной цене 2,5 млрд руб.

Среди инвесторов, разославших офферы, американский фонд Parus Marine LLC и гонконгский Pacific World Fund Management, свидетельствуют документы, которые есть у РБК.

Пресс-служба «Восточного» в ответ на запрос РБК заявила, что «слухи и домыслы банк не комментирует».