Совет директоров СПБ Биржи покинул попавший под санкции Иван Тарышкин

Он возглавил совет в марте. Его доля в капитале биржи — менее 1%

Иван Тырышкин (Фото: spb.exchange / VK)

Из совета директоров СПБ Биржи ушел председатель Иван Тарышкин, он прекратил работу с 29 июня, говорится в сообщении на сайте биржи.

«Иван Тырышкин принял решение выйти из состава совета директоров СПБ Биржи, в котором с 16 марта 2022 года занимал пост председателя. Решение вступает в силу 29 июня 2022 года», — сказано в сообщении.

В этот же день стало известно, что Тарышкин попал под британские санкции: ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд.

Тарышкин также является акционером биржи (по данным СПАРК, его доля менее 1%). Кроме того, с мая этого года он владеет долей в банке «Хоум Кредит энд Финанс». Он приобрел 9,91% акций у Home Credit B.V., входящей в чешскую PPF Group. В пресс-службе Хоум Кредит Банка РБК сообщили, что включение Тарышкина в британский санкционный список «не окажет влияние на деятельность банка».

Ранее совет директоров СПБ Биржи покинули также пять независимых директоров: российско-французский экономист Жак Дер Мегредичан, швейцарский финансист Эрик Бертело, экономисты Александр Чмель, Ольга Паско и Елена Хисамова.