ВТБ вышел из состава акционеров Санкт-Петербургской биржи

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Банк ВТБ перестал быть акционером Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации.

Уточняется, что до этого ВТБ владел долей 9,2%, а в итоге сократил ее до нуля.

На сайте центра также указано, что банк прекратил участие в СПВБ «в результате сделки», которая была совершена 20 мая.

В апреле 2021 года ВТБ купил 5% Санкт-Петербургской биржи. По данным «Коммерсанта», биржа была оценена на 10 млрд руб. Исходя из этой оценки, стоимость 5% акций могла составить около 500 млн руб. Однако уже к концу мая ВТБ увеличил эту долю до 10,8%.

В конце февраля текущего года ВТБ был внесен в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что означает максимально жесткие ограничения, включая фактическую изоляцию от долларовой системы. Санкции против ВТБ ввели также Евросоюз и Великобритания. Банк был отключен от системы SWIFT. 8 апреля Евросоюз расширил санкции в отношении банка. Его активы на территории ЕС были заморожены, также вступил в силу полный запрет на проведение операций.

Позднее «Коммерсантъ» узнал, что глава банка Андрей Костин предложил объединить ВТБ, банк «Открытие» и крымский РНКБ. Собеседники газеты утверждали, что объединение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях» и «привести крупного федерального игрока в Крым». Банк России поддержал консолидацию банков.