Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии российские банки, предоставляющие клиентам овердрафт по дебетовым картам, более чем вдвое сократили его средний размер, подсчитал «Эквифакс». Речь о сумме, которую можно потратить при нехватке средств на карте

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На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.

По итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. руб., следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в тройку крупнейших бюро), с которой ознакомился РБК. По сравнению с апрелем он сократился более чем на треть (34,8%), а по сравнению с мартом, когда кризис и пандемия только начались, — почти на 60%. Кроме того, кредитные организации резко сократили выдачу карт с такой опцией: в мае потребители получили всего 3,8 тыс. дебетовых карт с овердрафтом — в 8,2 раза меньше, чем в марте. Объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн руб., по сравнению с мартом он упал более чем в 20 раз.

По статистике бюро, на 1 июня 2020 года в России обращалось 903 тыс. карт с опцией овердрафта. Совокупный лимит по ним составлял 13,2 млрд руб.

Что такое овердрафт и кому его предлагают Овердрафт — дополнительная опция к дебетовой карте, позволяющая клиенту расходовать больше средств, чем есть на счете. Допустимую сумму перерасхода определяет банк, устанавливая лимит. Овердрафт — это кредит, проценты по нему могут зависеть от срока использования денег банка. Такая задолженность погашается автоматически при поступлении средств на счет клиента. Некоторые банки имеют в своих линейках специальные дебетовые карты с овердрафтом, но большинство игроков предлагают опцию овердрафта своим зарплатным клиентам или вкладчикам, у которых есть карты.

Согласно данным «Эквифакса», средний размер овердрафта с середины 2017 года держался в пределах 44–55 тыс. руб., один раз преодолел отметку в 61 тыс. руб. — в ноябре прошлого года.