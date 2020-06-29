Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

«Эквифакс» в статистике учитывает только дебетовые карты, к которым подключается опция овердрафта. Подобный продукт обычно предлагают банки «не первого эшелона», пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Объединенное кредитное бюро (единственное БКИ, имеющее данные от Сбербанка) включает в свою статистику по овердрафтам задолженность не только по дебетовым картам, но и по картам рассрочки, если банки определяют долг как овердрафт, пояснил его представитель. По данным ОКБ, в мае средний лимит овердрафта составил 42 тыс. руб., и по сравнению с мартом показатель снизился всего на 7,3%. Он, как и выдачи карт с овердрафтом, восстановился после резкого снижения в апреле.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое также входит в топ-3 российских БКИ, не ведет подобную статистику, сообщил представитель бюро.
Почему банки поменяли овердрафты
Снижение количества и объема открытых овердрафтов по картам — прямое следствие политики банков в условиях пандемии, считает Лагуткин. «Изменяя свои кредитные политики после начала режима самоизоляции, кредиторы распространили большинство мер не только на популярные потребительские кредиты», — добавляет гендиректор БКИ «Эквифакс».
Банки сокращали лимиты по овердрафтам из-за общего снижения реальных доходов населения, уверен руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, это может быть связано с особенностями методики расчета таких лимитов.
«Если при открытии кредитной карты банки могут запросить у клиентов информацию о доходах для оценки их надежности и установления лимита, то в случае дебетовой карты лимиты овердрафта зачастую устанавливаются автоматически и никак не учитывают операции по счету», — поясняет аналитик. В докризисный период предоставление клиентам овердрафта позволяло банкам зарабатывать на тех, кто «ушел в минус» или не подозревал об овердрафте. «В текущих условиях наличие такой опции, наоборот, могло увеличить риск невозврата», — добавляет он.
«Выдачи карт с овердрафтом, включая карты рассрочки, сильно снизились во время карантина, как и выдачи в других сегментах кредитования. При этом сокращение было не столь сильным по сравнению с тем, которое мы наблюдаем в сегменте кредитных карт», — отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович. Это могло быть связано с меньшим доступным лимитом по этим картам, чем по кредиткам, а значит, и меньшим риском для банков, добавил он.
В условиях кризиса банки могли резать маловостребованные продукты ради снижения кредитного риска, соглашается руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. Он обращает внимание на то, что банки, как правило, требуют от клиентов погашения овердрафта в короткий срок, а процентная ставка по таким заимствованиям выше, чем по классическим кредитным картам. «Исходя из всего этого, банкам просто невыгодно держать у себя продукт, которым, скорее всего, «хороший» заемщик пользоваться не будет (у него есть кредитная карта, часто с бонусами). А «плохой» банку невыгоден», — заключает эксперт.
Какие банки дают клиентам овердрафт
По данным Frank RG, сейчас специальные карты с овердрафтом есть в линейках пяти организаций: Абсолют Банка, Азиатско-Тихоокеанского банка, «Уралсиба», банка «Центр-Инвест» и Транскапиталбанка. Представитель «Уралсиба» сообщил РБК, что банк такой продукт не предлагает, остальные банки не ответили на запросы.
Какие банки предлагают овердрафт по своим дебетовым картам как опцию, Frank RG не отслеживает. Большинство опрошенных крупных организаций сообщили, что не предоставляют подобную услугу. Среди них — Сбербанк, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк, «Хоум Кредит», «Зенит», «Ак Барс», «Ренессанс Кредит» и МТС-банк. Однако на профильном форуме banki.ru есть много отзывов клиентов крупных банков о подключении овердрафта без уведомления, техническом овердрафте и иных проблемах, связанных с этим продуктом.
Единственный банк, который подтвердил наличие опции овердрафта по дебетовым картам, — ВТБ. Такая услуга предлагается зарплатным клиентам, сообщил представитель банка. «В марте—мае банк не менял условия подключения и средний размер лимитов по этому продукту. Мы не отмечаем каких-либо изменений в клиентских предпочтениях по отключению или подключению услуги овердрафта», — добавил он.
Станут ли банки лояльнее к использованию овердрафта
«Есть версия, что банки именно такими действиями уже готовятся к окончанию послаблений в части начисления резервов. Мы полагаем, что овердрафты в случае усиления кризиса вообще могут исчезнуть или остаться только у премиальных клиентов банков», — говорит Гришунин. В пятницу, 26 июня, Банк России объявил о частичном сворачивании мер поддержки для банков, введенных с началом кризиса. Но смягченные требования по начислению резервов продолжат действовать до 30 сентября.
Банки должны формировать резервы не только по фактически выданным кредитам, но и по неиспользованным лимитам с учетом коэффициентов истребования. Овердрафт входит в эту категорию, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, банки пока «перестраховываются», а после снятия санитарных ограничений и стабилизации ситуации на рынке труда политика кредиторов в части открытия овердрафтов станет мягче.
В июне на рынке розничного кредитования наблюдалось оживление, замечает Лагуткин из «Эквифакса». По его словам, это может в будущем оказать влияние в том числе на сегмент овердрафтов.