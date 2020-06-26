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Антикризисные меры ,  
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ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

Банк России объявил о снятии части мер, введенных в условиях пандемии коронавируса. Клиенты банков не смогут использовать карты с истекшим сроком действия, но кредитные организации все еще будут принимать старые паспорта
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор не стал продлевать право граждан совершать операции с использованием платежных карт после истечения срока их действия. «Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы», — объяснили отмену послабления в ЦБ.

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек. До этого принимать истекшие пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир».

При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек. До той же даты для граждан сохранится возможность открывать банковские счета без личного присутствия при условии, что целью открытия является осуществление или получение социально значимых платежей. Возможность открывать счета без личного присутствия сохранится и для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, но только если счета нужны для получения ими кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

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Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ЦБ с 1 июля возобновит инспекционные проверки банков, одновременно прекратят действие послабления в отношении отчетности финансовых организаций. Для некоторых форм отчетности сохранятся сроки, превышающие обычные сроки представления. Наконец, с начала следующего месяца Банк России начнет вновь возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.

Наиболее важные послабления для банков были введены вскоре после начала кризиса в марте 2020 года. Банк России разрешил кредитным организациям не проводить отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах из-за обвала на фондовом рынке до 2021 года, а акции и валюту, приобретенные до 1 марта, оценивать по справедливой стоимости на 1 марта. Тогда же ЦБ позволил банкам для расчета обязательных нормативов использовать курсы валют к рублю на 1 марта.

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Существенная часть регуляторных пруденциальных послаблений в связи с пандемией принималась Банком России на период до 30 сентября 2020 года, отмечается в сообщении регулятора. До конца июля 2020 года ЦБ обсудит с участниками рынка траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа 2020 года опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении их действия.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центральный банк, коронавирус
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