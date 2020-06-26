ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

Банк России объявил о снятии части мер, введенных в условиях пандемии коронавируса. Клиенты банков не смогут использовать карты с истекшим сроком действия, но кредитные организации все еще будут принимать старые паспорта

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Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор не стал продлевать право граждан совершать операции с использованием платежных карт после истечения срока их действия. «Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы», — объяснили отмену послабления в ЦБ.

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек. До этого принимать истекшие пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир».

При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек. До той же даты для граждан сохранится возможность открывать банковские счета без личного присутствия при условии, что целью открытия является осуществление или получение социально значимых платежей. Возможность открывать счета без личного присутствия сохранится и для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, но только если счета нужны для получения ими кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.