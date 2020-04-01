Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Существенные коррективы в прогноз может внести спад в экономике и распространение коронавируса. По оценкам АКРА, в ближайшие 12 месяцев микрофинансовые компании могут столкнуться со снижением маржи и ростом резервов по проблемным займам. Такую динамику может спровоцировать ухудшение платежной дисциплины заемщиков, если спад в экономике окажется затяжным, говорится в обзоре. «Если операционная среда продолжит ухудшаться, мы не исключаем, что проблемная задолженность (основной долг и проценты) может составить существенно более половины совокупного портфеля микрозаймов», — поясняет Асатуров.

Банк России в обзоре рынка МФО уже указывал на рост просроченной задолженности в портфелях компаний: в 2019 году доля проблемных займов увеличилась на 1,5 п.п., до 28%. Качество портфелей МФО планомерно снижается последние три года, следует из расчетов АКРА.

«Снижение отношения полученных и начисленных процентов незначительное, однако тренд довольно устойчивый. Скорее всего, он продолжится на фоне нестабильной операционной среды и будет реализовываться в материальные непредвиденные кредитные убытки», — прогнозирует Асатуров.

Видят ли проблему в МФО

Ухудшение финансового положения граждан, а значит, и платежной дисциплины неминуемо, считает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, более уязвимы в этой ситуации МФО, выдающие длинные Installments-займы. «Изменение экономических условий произошло настолько быстро, что банки и МФО вынуждены менять скоринговые модели в тот момент, когда рецессия практически наступила. Среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы уже выданы без учета фактора резкого изменения платежеспособности граждан. PDL-компании в этом аспекте имеют возможность проявить большую гибкость благодаря короткому сроку займа и своевременно скорректировать скоринговые модели», — поясняет Макаров.

«Если [пандемию] удастся остановить в мае-июне, то всплеск просрочки будет краткосрочным и вернется в норму к концу года», — надеется он.

Платежная дисциплина заемщиков в ближайшее время ухудшится, соглашается директор профильной саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева. Но это выльется не столько в рост просрочки, сколько в увеличение количества заявок на реструктуризацию. «Эту тенденцию уже показали последние недели. Так, в марте количество соответствующих обращений в МФО выросло примерно на треть в сравнении со среднемесячным показателем за последний год. Причем основной рост пришелся, разумеется, на вторую половину месяца», — говорит Стратьева. Многие компании уже готовятся к массовым отсрочкам платежей и выпускают новые регламенты работы, отмечает директор СРО «МиР».

Сохранение качества кредитного портфеля будет актуальным для игроков, утверждает директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. Это приведет к ужесточению требований к заемщикам, кредиторы уже задумываются об этом. «В условиях кризиса актуальным становится вопрос, в какой отрасли экономики работает потенциальный заемщик. На уровне правительства и ЦБ определен перечень отраслей, которые наиболее подвержены негативному влиянию кризиса. Безусловно, мы это принимаем во внимание», — поясняет Димченко.