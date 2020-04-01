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Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Из-за кризиса и коронавируса микрофинансовые компании могут столкнуться с ростом просрочки, считают в АКРА. Проблемы могут затронуть до половины выданных населению займов. МФО начали ужесточать требования к заемщикам
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Падение доходов россиян на фоне кризиса и коронавируса окажет давление на портфели микрофинансовых компаний, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА. Текущие экономические проблемы будут особенно болезненными для заемщиков — из-за этого свыше половины долгов граждан перед МФО могут стать проблемными, прогнозируют эксперты.

Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%. В выборку попали компании, выдающие как займы «до зарплаты» (payday loan, PDL-займы), так и среднесрочные потребительские ссуды (Installments, IL). «Для более корректного анализа и сопоставления полученных цифр все МФО были условно поделены на те, которые специализируются на PDL-займах, и те, которые работают преимущественно в IL-сегменте», — отмечается в обзоре.

Что повлияет на качество займов

Как пишут аналитики АКРА, в ближайшие 12 месяцев МФО продолжат адаптироваться к регуляторным изменениям. В 2019 году Банк России ввел ограничения максимальной процентной ставки (не больше 1% в день) и предельной суммы процентов и штрафов в сегменте займов «до зарплаты» (не больше двукратного размера полученной ссуды). Требования ЦБ уже повлияли на игроков и приведут к дальнейшему сокращению темпов роста портфеля займов «до зарплаты», отмечено в обзоре. Смена бизнес-моделей на рынке будет способствовать росту сегмента среднесрочных потребительских ссуд (IL). В 2020 году портфель PDL-займов увеличится на 25%, а IL-сегмент — на 15–25%, прогнозирует замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В 2019 году они росли на 40 и 20% соответственно, следует из данных ЦБ.

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Существенные коррективы в прогноз может внести спад в экономике и распространение коронавируса. По оценкам АКРА, в ближайшие 12 месяцев микрофинансовые компании могут столкнуться со снижением маржи и ростом резервов по проблемным займам. Такую динамику может спровоцировать ухудшение платежной дисциплины заемщиков, если спад в экономике окажется затяжным, говорится в обзоре. «Если операционная среда продолжит ухудшаться, мы не исключаем, что проблемная задолженность (основной долг и проценты) может составить существенно более половины совокупного портфеля микрозаймов», — поясняет Асатуров.

Банк России в обзоре рынка МФО уже указывал на рост просроченной задолженности в портфелях компаний: в 2019 году доля проблемных займов увеличилась на 1,5 п.п., до 28%. Качество портфелей МФО планомерно снижается последние три года, следует из расчетов АКРА.

«Снижение отношения полученных и начисленных процентов незначительное, однако тренд довольно устойчивый. Скорее всего, он продолжится на фоне нестабильной операционной среды и будет реализовываться в материальные непредвиденные кредитные убытки», — прогнозирует Асатуров.

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Видят ли проблему в МФО

Ухудшение финансового положения граждан, а значит, и платежной дисциплины неминуемо, считает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, более уязвимы в этой ситуации МФО, выдающие длинные Installments-займы. «Изменение экономических условий произошло настолько быстро, что банки и МФО вынуждены менять скоринговые модели в тот момент, когда рецессия практически наступила. Среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы уже выданы без учета фактора резкого изменения платежеспособности граждан. PDL-компании в этом аспекте имеют возможность проявить большую гибкость благодаря короткому сроку займа и своевременно скорректировать скоринговые модели», — поясняет Макаров.

«Если [пандемию] удастся остановить в мае-июне, то всплеск просрочки будет краткосрочным и вернется в норму к концу года», — надеется он.

Платежная дисциплина заемщиков в ближайшее время ухудшится, соглашается директор профильной саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева. Но это выльется не столько в рост просрочки, сколько в увеличение количества заявок на реструктуризацию. «Эту тенденцию уже показали последние недели. Так, в марте количество соответствующих обращений в МФО выросло примерно на треть в сравнении со среднемесячным показателем за последний год. Причем основной рост пришелся, разумеется, на вторую половину месяца», — говорит Стратьева. Многие компании уже готовятся к массовым отсрочкам платежей и выпускают новые регламенты работы, отмечает директор СРО «МиР».

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Сохранение качества кредитного портфеля будет актуальным для игроков, утверждает директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. Это приведет к ужесточению требований к заемщикам, кредиторы уже задумываются об этом. «В условиях кризиса актуальным становится вопрос, в какой отрасли экономики работает потенциальный заемщик. На уровне правительства и ЦБ определен перечень отраслей, которые наиболее подвержены негативному влиянию кризиса. Безусловно, мы это принимаем во внимание», — поясняет Димченко.

Клиенты банков перейдут на микрозаймы

Поддержку рынку МФО может оказать приток новых заемщиков из банков, отмечают аналитики АКРА. «Применение более высоких риск-весов для заемщиков с повышенным ПДН (показателем долговой нагрузки. — РБК) в рамках расчета достаточности капитала (для МФО) является значительно менее эффективным регуляторным инструментом по сравнению с аналогичными надбавками в банковском секторе. Это, в свою очередь, может стимулировать переток клиентской базы из банковского сектора в микрофинансовый», — говорится в обзоре.

В условиях кризиса банки первыми ужесточат кредитную политику, считает Макаров: «МФО действительно столкнутся с ростом спроса со стороны той части населения, которая ранее могла рассчитывать на банковское кредитование. Мы ожидаем, что по итогам текущего года количество заявлений на получение микрозаймов вырастет не менее чем на 20%». Но микрофинансовые компании тоже повысят требования к заемщикам, предупреждает гендиректор МФК «Займер»: количество одобренных займов в 2020 году снизится не менее чем на 10%.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Просроченная задолженность, МФО, микрозаймы
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