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Финансы ,  
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ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Почти 40% клиентов микрофинансовых компаний отдают на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода, подсчитал Банк России. Но чаще всего микрофинансовые компании не знают точных данных о доходе клиента
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые уже платят по кредитам свыше 50% своего ежемесячного дохода, говорится в обзоре Банка России. Согласно исследованию ЦБ, 36,9% небольших ссуд берут сверхзакредитованные клиенты — они тратят на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода. У банков на группу таких заемщиков приходится 23,3% выдач.

С 1 октября 2019 года МФО, как и банки, обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды от 10 тыс. руб. Именно такой порог отделяет займы «до зарплаты» от более длинных Installment-займов.

Как считал ЦБ

Банк России провел опрос 18 крупнейших микрофинансовых организаций (их доля на рынке составляет 66,1%). Исследование затронуло займы, которые выдавались физлицам в четвертом квартале 2019 года. Речь идет как о ссудах «до зарплаты» (pay day loans; PDL), так и о более длинных займах с рассрочкой платежа (Installment). ЦБ изучал распределение выдач микрозаймов в зависимости от доходов заемщиков, а также их показателя долговой нагрузки. ПДН выше 50% означает, что клиент тратит на выплаты по кредитам свыше половины своего ежемесячного дохода.

Как занимают самые закредитованные россияне

Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ. 26% выдач в сегменте Installment приходится на самых закредитованных клиентов, в сегменте займов «до зарплаты» таких выдач всего 11%.

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Вторая по популярности микрозаймов группа — заемщики с самым низким ПДН (менее 30%): на них приходится 23% выдач длинных займов и 3% микрокредитов до зарплаты.

Как отмечает ЦБ, для оценки доходов заемщиков МФО чаще всего используют данные Росстата (60% выдач), то есть сведения о средних зарплатах по региону, а не документы конкретных заемщиков. Это необходимо для быстрой обработки заявок, пояснили регулятору участники рынка.

Из тех клиентов МФО, кто данные о своих доходах все-таки предоставил, чаще всего (41,7%) микрокредиты «до зарплаты» берет категория с самым высоким доходом — свыше 40 тыс. руб. В сегменте Installment ее доля составляет всего 17,8%. «Отличия в сегментах обусловлены не тем, что в сегменте PDL обслуживаются более обеспеченные клиенты [...], а более активным использованием МФО, специализирующимися на займах «до зарплаты», права на учет доходов заемщиков при расчете ПДН из заявления клиентов на предоставление потребительского займа, чем данных Росстата», — подчеркивает Банк России. Средний уровень дохода клиентов в сегменте PDL составляет 15,7 тыс. руб., а в сегменте Installment — 32,1 тыс. руб.

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Как ПДН влияет на микрокредитные компании

Пороговым значением для клиентов МФО является долговая нагрузка выше 50%. Если ПДН заемщика выходит за эту границу, МФО обязана сформировать по такому займу надбавку, которая оказывает давление на капитал. В четвертом квартале 2019 года надбавка к коэффициенту риска составляла 0,5%, с 1 января 2020 года она увеличена до 0,65%.

Банк России пока не оценил, какую нагрузку на капитал МФО оказало введение новых требований. Первые оценки можно будет сделать после получения отчетности компаний в первом квартале 2020 года, говорится в обзоре. «Возможный негативный эффект в значительной мере будет компенсиро­ваться значительным запасом капитала у МФО», — подчеркивает регулятор.

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Введение ПДН для микрофинансовых компаний и банков ЦБ объяснял необходимостью охладить сегмент необеспеченного кредитования. Первый эффект уже виден, указывает регулятор. По данным на 1 января 2020 года, рост задолженности по беззалоговым кредитам замедлился 20,9% против рекордных 23,5%, зафиксированных в мае прошлого года.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: МФО, долги, закредитованность
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