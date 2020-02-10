ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Почти 40% клиентов микрофинансовых компаний отдают на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода, подсчитал Банк России. Но чаще всего микрофинансовые компании не знают точных данных о доходе клиента

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Больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые уже платят по кредитам свыше 50% своего ежемесячного дохода, говорится в обзоре Банка России. Согласно исследованию ЦБ, 36,9% небольших ссуд берут сверхзакредитованные клиенты — они тратят на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода. У банков на группу таких заемщиков приходится 23,3% выдач.

С 1 октября 2019 года МФО, как и банки, обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды от 10 тыс. руб. Именно такой порог отделяет займы «до зарплаты» от более длинных Installment-займов.

Как считал ЦБ Банк России провел опрос 18 крупнейших микрофинансовых организаций (их доля на рынке составляет 66,1%). Исследование затронуло займы, которые выдавались физлицам в четвертом квартале 2019 года. Речь идет как о ссудах «до зарплаты» (pay day loans; PDL), так и о более длинных займах с рассрочкой платежа (Installment). ЦБ изучал распределение выдач микрозаймов в зависимости от доходов заемщиков, а также их показателя долговой нагрузки. ПДН выше 50% означает, что клиент тратит на выплаты по кредитам свыше половины своего ежемесячного дохода.

Как занимают самые закредитованные россияне

Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ. 26% выдач в сегменте Installment приходится на самых закредитованных клиентов, в сегменте займов «до зарплаты» таких выдач всего 11%.