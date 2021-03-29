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Финансы ,  
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Глава ВТБ объяснил планы получения проданного ЛУКОЙЛом алмазодобытчика

ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазодобытчика «АГД Даймондс» в мае 2017 года, выручив $1,45 млрд. Через три года ФАС потребовала отменить продажу. Позднее ВТБ подал иск о возврате кредита, выданного на покупку предприятия
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

ВТБ стремится получить архангельское алмазодобывающее предприятие «АГД Даймондс» («Архангельскгеолдобыча», входит в перечень стратегических предприятий), сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами, передает корреспондент РБК.

«Мы не видим сегодня со стороны ФАС какой-то агрессивной или активной политики в этом вопросе, наверное, потому что новое руководство службы оценивает историю иначе, чем прежнее. В этой ситуации переговоры по «развороту» сделки как-то затихли, ЛУКОЙЛ тоже не проявляет себя, хотя раньше очень активно нам предлагал разные варианты. А мы идем своим путем. Мы хотим этот актив получить, а потом, скорее всего, продать профильному инвестору», — заявил Костин.

По его словам, уже поступило несколько предложений от тех, кто готов заплатить значительные деньги. Вероятнее всего, как отметил он, покупателю будет предоставлен кредит, однако большую или значительную часть планируется продать за «живые» деньги. «Так что мы будем дальше так идти по судебным решениям. Наш суд решит судьбу этого актива. Нас это устраивает. Мы считаем, что абсолютно все юридические требования соблюдены и наша позиции защищена и полностью законна», — сказал Костин.

Дело по иску ФАС к ЛУКОЙЛу о сделке на $1,45 млрд передали в Москву
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В мае 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки по приобретению «Открытие холдингом» компании «АГД Даймондс» у ЛУКОЙЛа. В ФАС указали, что в ходе санации банка «Открытие» Центробанк установил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия.

Сделку по продаже группе «Открытие» алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча» ЛУКОЙЛ закрыл в мае 2017 года, выручив $1,45 млрд. Через три года ФАС потребовала отменить продажу в связи с тем, что ведомству не была предоставлена информация «о наличии у ряда бенефициаров «Открытие Холдинга» гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами».

27 мая прошлого года «РИА Новости» сообщило, что ФАС попросила суд запретить нынешнему владельцу «АГД Даймондс», компании ООО «Открытие Промышленные инвестиции», распоряжаться акциями предприятия. В ЛУКОЙЛе заявили, что считают себя добросовестным продавцом АО «Архангельскгеолдобыча», а публикации в СМИ, связанные с подачей иска ФАС, наносят ущерб деловой репутации компании.

ЦБ не нашел угрозы инвестклимату в оспаривании ФАС сделки на $1,45 млрд
Бизнес
Алмазное месторождение компании &laquo;Архангельскгеолдобыча&raquo;

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В июле ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск, в котором потребовал от ООО «Открытие Промышленные инвестиции» вернуть ранее выданный компании кредит на сумму примерно 61,06 млрд руб. В пресс-службе банка РБК тогда пояснили, что речь идет о возврате кредита, который общество взяло в 2017 году и использовало для финансирования сделки по приобретению у ЛУКОЙЛа 100% акций алмазодобывающей компании «АГД Даймондс».

В ВТБ также отметили, что подача иска связана с тем, что «Открытие Промышленные инвестиции» в последнее время перестало исполнять обязательства по предоставленному ему кредиту, а также с риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС.

АГД ведет добычу на месторождении алмазов им. В.П. Гриба. Общие запасы алмазов трубки — 98,5 млн каратов, данные по добыче компания обычно не раскрывает, в 2018 году она могла добыть 6,5 млн каратов.

Авторы
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Анастасия Батманова, Михаил Юшков Михаил Юшков
ВТБ Андрей Костин ЛУКОЙЛ алмазный рудник ФАС
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