Глава ВТБ объяснил планы получения проданного ЛУКОЙЛом алмазодобытчика

ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазодобытчика «АГД Даймондс» в мае 2017 года, выручив $1,45 млрд. Через три года ФАС потребовала отменить продажу. Позднее ВТБ подал иск о возврате кредита, выданного на покупку предприятия

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

ВТБ стремится получить архангельское алмазодобывающее предприятие «АГД Даймондс» («Архангельскгеолдобыча», входит в перечень стратегических предприятий), сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами, передает корреспондент РБК.

«Мы не видим сегодня со стороны ФАС какой-то агрессивной или активной политики в этом вопросе, наверное, потому что новое руководство службы оценивает историю иначе, чем прежнее. В этой ситуации переговоры по «развороту» сделки как-то затихли, ЛУКОЙЛ тоже не проявляет себя, хотя раньше очень активно нам предлагал разные варианты. А мы идем своим путем. Мы хотим этот актив получить, а потом, скорее всего, продать профильному инвестору», — заявил Костин.

По его словам, уже поступило несколько предложений от тех, кто готов заплатить значительные деньги. Вероятнее всего, как отметил он, покупателю будет предоставлен кредит, однако большую или значительную часть планируется продать за «живые» деньги. «Так что мы будем дальше так идти по судебным решениям. Наш суд решит судьбу этого актива. Нас это устраивает. Мы считаем, что абсолютно все юридические требования соблюдены и наша позиции защищена и полностью законна», — сказал Костин.

Дело по иску ФАС к ЛУКОЙЛу о сделке на $1,45 млрд передали в Москву Экономика

В мае 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки по приобретению «Открытие холдингом» компании «АГД Даймондс» у ЛУКОЙЛа. В ФАС указали, что в ходе санации банка «Открытие» Центробанк установил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия.