ЦБ не нашел угрозы инвестклимату в оспаривании ФАС сделки на $1,45 млрд

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не считает судебное оспаривание сделки по продаже ЛУКОЙЛом алмазодобывающей компании проблемой. Она отметила, что в суде стороны могут высказать свои аргументы и будет принято обоснованное решение

Алмазное месторождение компании «Архангельскгеолдобыча» (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Инвестиционный климат является важнейшим приоритетом экономической политики, однако оспаривание в предусмотренном законом порядке ранее заключенных сделок ему не угрожает. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя поданный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) иск о признании недействительной заключенной еще в 2017 году сделки по продаже ЛУКОЙЛом алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» («Архангельскгеолдобыча», входит в перечень стратегических предприятий).

«Если запретить оспаривать сделки, несмотря на нарушение процедур или какие-то иные проблемы, я думаю, что это не улучшит инвестиционный климат. Потому что тогда нарушение процедур или другие параметры, по которым такого рода сделки оспариваются, просто станут массовыми», — сказала Набиуллина на пресс-конференции 5 июня.

Иск был подан ФАС в мае. После этого ЛУКОЙЛ заявил, что ранее само же ведомство дало разрешение на проведение сделки, которая также была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В нефтяной компании указали, что инициирование ФАС судебного разбирательства ставит под сомнение существующую процедуру госконтроля.

«Я не вижу здесь какой-то проблемы массовой, судебная процедура — это процедура, в которой стороны могут высказать свои аргументы, и будет принято соответствующее обоснованное решение», — прокомментировала ситуацию Набиуллина.