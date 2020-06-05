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Бизнес ,  
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ЦБ не нашел угрозы инвестклимату в оспаривании ФАС сделки на $1,45 млрд

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не считает судебное оспаривание сделки по продаже ЛУКОЙЛом алмазодобывающей компании проблемой. Она отметила, что в суде стороны могут высказать свои аргументы и будет принято обоснованное решение
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 460 +0,55% Купить
Алмазное месторождение компании «Архангельскгеолдобыча»
Алмазное месторождение компании «Архангельскгеолдобыча» (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Инвестиционный климат является важнейшим приоритетом экономической политики, однако оспаривание в предусмотренном законом порядке ранее заключенных сделок ему не угрожает. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя поданный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) иск о признании недействительной заключенной еще в 2017 году сделки по продаже ЛУКОЙЛом алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» («Архангельскгеолдобыча», входит в перечень стратегических предприятий).

«Если запретить оспаривать сделки, несмотря на нарушение процедур или какие-то иные проблемы, я думаю, что это не улучшит инвестиционный климат. Потому что тогда нарушение процедур или другие параметры, по которым такого рода сделки оспариваются, просто станут массовыми», — сказала Набиуллина на пресс-конференции 5 июня.

Иск был подан ФАС в мае. После этого ЛУКОЙЛ заявил, что ранее само же ведомство дало разрешение на проведение сделки, которая также была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В нефтяной компании указали, что инициирование ФАС судебного разбирательства ставит под сомнение существующую процедуру госконтроля.

«Я не вижу здесь какой-то проблемы массовой, судебная процедура — это процедура, в которой стороны могут высказать свои аргументы, и будет принято соответствующее обоснованное решение», — прокомментировала ситуацию Набиуллина.

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Бизнес
Алмазное месторождение компании &laquo;Архангельскгеолдобыча&raquo;

Сделку по продаже группе «Открытие» алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча» ЛУКОЙЛ закрыл в мае 2017 года, выручив $1,45 млрд. Через три года ФАС потребовала отменить продажу в связи с тем, что ведомству не была предоставлена информация «о наличии у ряда бенефициаров «Открытие Холдинга» гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами».

ЦБ привлечен к судебному разбирательству в качестве третьего лица, поскольку санировал банк «Открытие», который частично финансировал сделку по покупке «АГД-Даймондс», новым владельцем которой стало ООО «Открытие Промышленные инвестиции».

ЛУКОЙЛ ответил на иск ФАС о сделке на $1,5 млрд
Бизнес
Добыча руды на месторождении&nbsp;компании &laquo;АГД-Даймондс&raquo;

1 июня группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже «АГД-Даймондс» создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений и может привести к бегству из России не только иностранных, но и российских инвесторов.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что иск ФАС создает предпосылки «для серьезного имиджевого удара по предпринимательскому климату в России», так как он ставит под сомнение процедуру госконтроля иностранных инвестиций.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЛУКОЙЛ, алмазы, Эльвира Набиуллина, ЦБ
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