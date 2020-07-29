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Дело по иску ФАС к ЛУКОЙЛу о сделке на $1,45 млрд передали в Москву

ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 172 +2,97% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Арбитражный суд Архангельской области передал в Москву дело по иску ФАС к ЛУКОЙЛу о продаже алмазной компании за $1,45 млрд, это следует из данных картотеки дел арбитражного суда.

Адвокат Наталия Пынникова, представляющая в суде «Открытие Холдинг», который выступает в суде в качестве третьего лица, сообщила «РИА Новости», что против передачи дела в Москву выступила только ФАС, остальные участники оставили разрешение этого вопроса на усмотрение суда.

25 мая ФАС обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с требованием признать недействительной сделку по продаже алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» (входит в перечень стратегических предприятий) ЛУКОЙЛа «Открытие Холдингу». Сделка была заключена еще в 2017 году, «Открытие Холдинг» заплатил за компанию $1,45 млрд.

ЛУКОЙЛ ответил на иск ФАС о сделке на $1,5 млрд
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Добыча руды на месторождении&nbsp;компании &laquo;АГД-Даймондс&raquo;

В ФАС считают, что сделка нарушила закон об осуществлении иностранных инвестиций в российские стратегические компании, так как у ряда бенефициаров покупателя были гражданства других стран. В антимонопольном органе утверждают, что это повлекло установление контроля над компанией иностранными инвесторами. Также в ФАС ранее заявляли, что сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия.

В ЛУКОЙЛе в ответ на иск ФАС напомнили, что три года назад антимонопольный орган дал согласие на проведение оспариваемой ныне сделки. В компании считают, что нынешние действия ведомства ставят под сомнение установленную законом процедуру государственного контроля.

Теги: «ЛУКОЙЛ», ФАС, сделка о покупке
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