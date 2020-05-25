ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд

Ведомство не устроило, что среди бенефициаров «Открытие Холдинга», покупателя алмазного актива ЛУКОЙЛа, были бизнесмены с зарубежными паспортами. Об этом они не уведомили правкомиссию, нарушив закон об иностранных инвестициях

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с просьбой признать недействительной сделку по продаже алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» («Архангельскгеолдобыча», входит в перечень стратегических предприятий) ЛУКОЙЛа «Открытие холдингу», заключенную еще в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При анализе деталей этой сделки ФАС выявила нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. «При рассмотрении сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров «Открытие Холдинга» гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами», — указано в сообщении ФАС. В связи с этим ФАС обратилась с иском в суд о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

Основной актив холдинга, банк «Открытие», перешел под контроль Центробанка в августе 2017 года и прошел через процедуру финансового оздоровления. Основатель и крупнейший акционер «Открытие Холдинга» Вадим Беляев уехал из России вскоре после санации банка. Впрочем, в списке аффилированных лиц банка «Открытие» за 2017 год было указано, что у Беляева только российское гражданство.

ЦБ в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС. Теперь регулятор выступит как третья сторона по иску ФАС о признании этой сделки недействительной, заявил РБК представитель банка. Сделка была профинансирована за счет кредитных средств, в том числе банка «Открытие». С момента совершения сделки «Открытие Холдинг» не обслуживает долг перед банком. Оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы «Открытие», отметили в пресс-службе ЦБ.

РБК направил запросы в пресс-службы ЛУКОЙЛа, «Открытия» и «Траста». С представителями «Открытие Холдинга», который находится в стадии банкротства, связаться пока не удалось.