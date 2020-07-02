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ВТБ подал иск на 61 млрд руб. после оспаривания ФАС сделки на $1,45 млрд

Подачу иска в ВТБ объяснили защитой законных интересов банка в условиях возникновения риска ухудшения финансового положения ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» в связи с претензиями ФАС
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск, в котором требует от ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (ОПИ) вернуть ранее выданный компании кредит на сумму примерно 61,06 млрд руб. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск был подан 29 июня и к рассмотрению пока не принят.

В пресс-службе банка РБК пояснили, что речь идет о возврате кредита, который ОПИ взяла в 2017 году и использовала для финансирования сделки по приобретению у ЛУКОЙЛа 100% акций алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» («Архангельскгеолдобыча», входит в перечень стратегических предприятий). В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с просьбой признать сделку, в рамках которой за «АГД-Даймондс» было выплачено $1,45 млрд, недействительной.

«Защищая свои законные интересы, ВТБ под угрозой пересмотра сделки подал иск к компании ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», требуя вернуть кредитные средства на сумму свыше 61 млрд рублей (около $873 млн)», — сообщили в пресс-службе банка.

В ВТБ отметили также, что подача иска связана с тем, что ОПИ в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному ей кредиту, а также с риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС. В банке опасаются, что угроза пересмотра сделки может привести к значительному ухудшению хозяйственного и финансового положения компании «на неопределенно длительный срок».

«Мы вынуждены и в дальнейшем осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию указанной суммы задолженности с ОПИ и защите законных интересов банка в рамках действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе банка.

ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Требование отменить сделку по продаже «АГД-Даймондс» ФАС объяснила тем, что при проведении в 2017 году проверки ведомству не была предоставлена информация «о наличии у ряда бенефициаров «Открытие Холдинга» гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами».

В начале июня группа ВТБ предупреждала, что пересмотр сделки по продаже «АГД-Даймондс» создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений и может привести к бегству из России не только иностранных, но и российских инвесторов. Об угрозе «серьезного имиджевого удара по предпринимательскому климату в России» предупредил и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

ЦБ не нашел угрозы инвестклимату в оспаривании ФАС сделки на $1,45 млрд
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Алмазное месторождение компании &laquo;Архангельскгеолдобыча&raquo;

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина (регулятор привлечен к судебному разбирательству в качестве третьего лица, поскольку санировал банк «Открытие», который частично финансировал сделку по покупке «АГД-Даймондс») выразила уверенность в том, что оспаривание в предусмотренном законом порядке ранее заключенных сделок инвестиционному климату не угрожает.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВТБ, ЛУКОЙЛ, алмазы
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ЦБ не нашел угрозы инвестклимату в оспаривании ФАС сделки на $1,45 млрд
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