«Восточный» списал половину вечного суборда перед продажей Совкомбанку

Зачем «Восточный» списал суборд
Банк частично списал субординированный заем «в связи с доформированием резервов на возможные потери по кредитам», сообщили РБК в пресс-службе «Восточного». С держателями была достигнута договоренность об эффективном прощении 64% долга в интересах восстановления финансовой устойчивости банка, сказали в «Восточном», уточнив, что среди ключевых держателей — бывшие акционеры банка. К списанию привлекались международные юридические консультанты.
«Меры, принятые менеджментом и акционерами банка, позволили предотвратить дальнейшее списание субординированного займа и нарастить норматив достаточности капитала выше минимальных значений. На текущую дату банк соблюдает все нормативы достаточности капитала по Н1.0, Н1.1 и Н1.2», — сообщили в «Восточном». Кроме того, компания «Финвижн» Артема Аветисяна в марте 2021 года полностью и досрочно погасила свои обязательства перед банком, что также позволило нарастить запас капитала на 1,6 млрд руб. «Финвижн» в августе 2020 года пообещала выкупить с баланса банка проблемные активы, к которым были вопросы у Центрального банка. Для этого компания привлекла кредит у самого банка.
Субординированный долг банка был выпущен SPV-компанией SCI Finance B.V. в 2013 году, в 2017 году долг был конвертирован в вечный. Купонная выплата по нему составляет 10%. Основания для списания вечного суборда установлены в статье 25.1 закона о банках и банковской деятельности и должны быть отражены в решении о выпуске облигаций, говорит партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Максим Степанчук. Банк может прибегать к списанию суборда в случае снижения норматива достаточности собственных средств ниже порогового. «В такой ситуации банк обязан списать часть субордов, чтобы вернуться к пороговому значению нормативов», — сказал он. Если банк действовал в указанных рамках, то его юридические риски минимальны, замечает Степанчук.
Банк уже отменял выплату по купону в ноябре 2019 года, это произошло после того, как летом норматив достаточности банка снизился ниже 5,125% — порогового значения, позволяющего списать суборд. К выплате процентов «Восточный» не вернулся, отменив купонные выплаты в мае и ноябре 2020 года, свидетельствуют данные Cbonds. В ноябре норматив достаточности капитала банка был близок к порогу и составлял 5,228%, следует из отчетности ЦБ.
«Списывая субординированный долг, банк увеличивает базовый капитал. Это достаточно радикальная мера, но она может быть оправданна в случае нарушения норматива Н1.1 из-за возникновения убытков, вызванных, к примеру, экстренным резервированием проблемных кредитов», — говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин.
Зачем банк создавал резервы
Текущее списание произошло в период создания банком значительных резервов перед сделкой по покупке «Восточного» Совкомбанком. Рейтингующее «Восточный» агентство «Эксперт РА» сообщило, что в период с начала 2020 года по март 2021 года банк создал дополнительные резервы по кредитам юрлицам на 9,7 млрд руб. (уровень резервирования повысился до 79%) и амортизировал портфель гарантий (с 47 млрд до 9,9 млрд руб.). В результате объем кредитного портфеля компаниям снизился с 17,7 млрд руб. до 12,3 млрд руб.
Резервирование происходило в последние шесть месяцев: по данным отчетности банка по МСФО за девять месяцев 2020 года, его портфель корпоративных кредитов насчитывал 16,3 млрд руб., а оценочное покрытие резервами составляло около 40%.
«Мы полагаем, что создание резервов было связано с подготовкой к сделке, потому что очевидно, что due diligence проводился достаточно длительное время и у покупателя в лице Совкомбанка возникли определенные требования», — замечает управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев. — Не секрет, что корпоративный кредитный портфель «Восточного» является его слабым местом, и Совкомбанк, покупая пул кредитов, настаивал либо на их резервировании, либо на существенном вычете из цены сделки». Основной выбор в пользу сделки Совкомбанк сделал из-за работающего розничного портфеля «Восточного», говорит эксперт.
Когда сделка завершится, новые резервы будут уже расходами Совкомбанка, продолжает Сараев. «В рамках переговоров стороны могли согласиться на то, что дополнительные резервы будут создаваться за счет вычета из цены сделки», — добавляет он.