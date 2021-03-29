«Восточный» списал половину вечного суборда перед продажей Совкомбанку

Перед продажей Совкомбанку «Восточный» досоздал резервы, что привело к снижению нормативов по капиталу. В итоге ему пришлось списать $58 млн из 125 млн субординированного долга. Это часть предпродажной подготовки, говорят эксперты

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Банк «Восточный» списал в марте 2021 года почти половину из $125 млн субординированного долга, свидетельствует копия уведомления для держателей долга, с которой ознакомился РБК. Списание прошло незадолго до объявления сделки о покупке «Восточного» Совкомбанком. Номинал выпуска сократился до $66,7 млн, подтвердили РБК в пресс-службе «Восточного».

Как следует из уведомления, списание $58 млн (4,3 млрд руб.) произошло 5 марта, а до этого — 30 ноября 2020 года — банк отменил очередную купонную выплату в размере $3,3 млн. По условиям выпуска инвесторы не имеют никаких прав на списанную часть долга, следует из уведомления.

В четверг, 25 марта, Совкомбанк объявил о покупке акций «Восточного» у фонда Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнера Шерзода Юсупова. Сумму приобретения стороны не назвали, уточнив, что сделка может быть закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Baring Vostok и «Финвижн» с 2018 года находились в корпоративном конфликте, который был завершен заключением мирового соглашения осенью 2020 года.