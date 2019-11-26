Банк из дела Калви первым в России отменил выплаты по вечным субордам

Банк «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, выяснил РБК. Это первый случай для вечных облигаций в России, ставший публичным, говорят эксперты

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания SCI Finance B.V., выпустившая вечные субординированные еврооблигации банка «Восточный» на $125 млн, сообщила держателям долга, что банк отменяет выплату купонного дохода 29 ноября 2019 года. РБК ознакомился с копией уведомления, представитель «Восточного» подтвердил информацию. Ставка по бессрочным долларовым бумагам, которые банк размещал в том числе среди своих VIP-клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался дважды в год.

«18 ноября 2019 года мы (SCI Finance. — РБК) получили уведомление об отмене выплаты купонного дохода по договору субординированного займа», — говорится в сообщении компании. Речь идет о невыплате второго купона на общую сумму $6,25 млн (около 400 млн руб.). Держателями облигаций «Восточного» являются около 300 VIP-клиентов банка, говорил РБК один из них.

Пресс-служба «Восточного» сообщила РБК, что банк направил держателям евросуборда уведомление об отмене. «У банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе», — отметили в «Восточном», уточнив, что «банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона».

Конфликт вокруг «Восточного» Две группы акционеров банка «Восточный» — инвестфонд Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна — находятся в состоянии конфликта с весны 2018 года: тогда стороны не смогли договориться об исполнении опциона на 9,99% акций банка в пользу «Финвижн». Baring обвинил Аветисяна в выводе активов из банка «Юниаструм», который был присоединен к «Восточному» в 2016 году. Стороны начали разбирательство в Лондонском международном третейском суде, а в феврале 2019 года против основателя Baring Vostok и председателя совета директоров «Восточного» Майкла Калви завели уголовное дело в России. Заявление в ФСБ подал миноритарий банка и деловой партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Летом «Финвижн» через российский суд добилась принудительного выкупа 9,99% акций банка и получила над ним контроль. Калви, еще троих менеджеров Baring Vostok Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, экс-гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова и экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» уступить кредит ПКБ на 3 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Следствие считает, что акции IFTG стоили 600 тыс. руб. и деньги банка были похищены. Калви, Дельпаль и Кордичев находятся под домашним арестом, а Зюзин, Абгарян и Владимиров — в СИЗО (срок ареста до января 2020 года). Калви с партнерами вину не признают и связывают уголовное дело с акционерным конфликтом.

Решение об отмене выплаты купонного дохода «Восточный» принял вскоре после завершения проверки Центробанка. Регулятор проводил ее с июня по октябрь и проверил практически весь баланс банка. В акте проверки ЦБ указал на необходимость досоздания не менее 5 млрд руб. резервов, в том числе в корпоративном портфеле банка, сообщили источники РБК. Итоговый объем резервов после рассмотрения возражений банка должен быть определен в предписании ЦБ.