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Финансы ,  
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Работавший с россиянами армянский брокер закроет счета части иностранцев

Брокер из Армении, работавший с россиянами, закрывает счета части нерезидентов
Брокер Armbrok закрывает счета нерезидентам из-за «ужесточения внутренних требований». Под закрытие подпадут и счета части россиян
Фото: Armbrok / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Armbrok / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Армянский брокер Armbrok закрывает счета иностранцев после ужесточения внутренних требований к нерезидентам, рассказал РБК представитель компании. Ранее телеграм-канал «Банкста» опубликовал копию письма из клиентской рассылки брокера, в котором российского клиента компании предупредили о закрытии счета после 31 декабря 2023 года.

«Решение о закрытии счетов принято комплаенс-подразделением компании после периодического ревью (пересмотра. — РБК) и ужесточения внутренних требований к нерезидентам Армении. Armbrok всегда соблюдал и соблюдает требования вышестоящих депозитариев, и данное решение компании не связано с дополнительными требованиями наших партнеров. Но закрытие не распространяется на всех нерезидентов», — сказал РБК представитель армянского брокера. Он не уточнил, граждан каких именно стран коснется ограничение, и не раскрыл более четкие критерии при принятии такого решения.

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Фото:Armbrok / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Представитель Armbrok добавил, что активы клиентов-нерезидентов будут переведены на их счета в других брокерах и банках, «согласно поручениям клиентов на вывод». Для подачи поручений есть срок, указанный в рассылке, добавил представитель Armbrok. В опубликованной в телеграм-канале «Банкста» копии рассылки говорится, что клиентам нужно передать поручения до 15 декабря 2023 года.

После перевода счет клиента будет закрыт, рассказал представитель Armbrok. Также будут закрыты счета тех нерезидентов, которые не подадут поручения на перевод, добавил он: «Обслуживание счетов данных клиентов прекратится. Счета будут заблокированы во всех внутренних системах».

Как Armbrok работал с россиянами

Armbrok был основан в 1994 году. Кроме брокерских услуг компания оказывает консалтинговые услуги, организует сделки по привлечению финансирования, сопровождает сделки по слиянию и поглощению. Гендиректор и крупнейший акционер (43,4%) компании — Арам Кайфаджян. С осени 2022 года в Armbrok пришли несколько аналитиков и управляющих, ранее работавших на российском финансовом рынке, в том числе в «Альфа-Капитале», «Ренессанс Капитале», московском офисе швейцарской группы Credit Suisse, следует из данных на сайте компании. Armbrok имеет лицензию Центрального банка Армении, является членом Армянской фондовой биржи и Центрального депозитария Армении.

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Фото:Jonathan Ernst / Getty Images

По итогам 2022 года Armbrok отчитался о рекордной прибыли — 2,5 млрд армянских драмов (около 551,2 млн руб. по курсу на 28 ноября 2023 года), что более чем в 20 раз превысило показатели 2021 года, говорилось в презентации компании. Улучшению финансовых результатов в том числе способствовал приток нерезидентов из России, говорилось в отчете Armbrok. По итогам года на счетах компании числилось активов российских и белорусских инвесторов на общую сумму 781,7 млн драмов (172,4 млн руб.). В 2023 году компания сохранила рекордные показатели прибыли. По итогам третьего квартала чистая прибыль Armbrok составила 5,6 млрд драмов (1,2 млрд руб.).

Как писал РБК, Armbrok также предлагал инвесторам депозитарные расписки российских компаний, которые ранее листинговались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестфондов (после начала военных действий на Украине иностранцы продавали эти активы с существенным дисконтом). Так, в предложениях компании упоминались расписки и акции HeadHunter, VK, TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) и «Яндекса».

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Фото:lumosajans / Shutterstock

Как зарубежные банки и брокеры поступают с российскими активами

После начала спецоперации на Украине Евросоюз заморозил активы россиян, учитываемые через депозитарии Euroclear и Clearstream в Бельгии и Люксембурге (например, многие евробонды и другие иностранные бумаги). Вскоре зарубежные финансовые организации начали обособлять (сегрегировать) счета российских инвесторов по требованию западных депозитариев. Сегрегация подразумевает раскрытие всех данных клиентов вышестоящим депозитариям, а также установление лимита в €100 тыс. в год для поступающих на счета россиян выплат по ценным бумагам (купонам, погашениям, дивидендам). Некоторые финансовые компании также устанавливали ограничения на проведение некоторых операций по сегрегированным счетам.

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Инвестиции
Фото:Shutterstock

Меры по обособлению счетов российских инвесторов принял один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD, ряд банков Израиля (но перед обособлением они дали клиентам из России возможность вывести активы) и Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана. Глава ЦДЦБ Адиль Мухамеджанов рассказывал «РБК Инвестициям», что требования о сегрегации счетов российских инвесторов от Euroclear получили все депозитарии стран СНГ.

Три источника РБК на финансовом рынке знают, что и армянские профучастники еще год назад начали процесс сегреграции счетов российских инвесторов. Но о закрытии счетов по каким-либо требованиям ранее речи не шло, отмечают они.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инвестиции иностранные инвестиции Армения
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