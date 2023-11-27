ЦБ проверит торги акциями СПБ Биржи на предмет манипулирования

ЦБ проверит действия участников рынка ценных бумаг из-за скачков акций СПБ Биржи, случившихся после появления заявления о ее банкротстве. В самом банкротстве регулятор не видит рисков для инвесторов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк проанализирует скачки акций СПБ Биржи, которые 27 ноября упали из-за заявления о банкротстве площадки, которое поступило в Арбитражный суд Москвы.

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — говорится в ответе ЦБ на запрос РБК.

«В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи отмечаем, что средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица — центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки», — добавили в Центробанке.

Заявление о банкротстве площадки было подано 24 ноября, а утром 27 ноября об этом сообщили СМИ и телеграм-каналы. Как писал РБК, биржа указана ответчиком по делу, а информации о заявителе и сумме требований к компании в карточке не было. Биржа подчеркивала, что не подавала заявление о своем банкротстве сама. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявляла площадка.

Вечером 27 ноября стало известно, что суд не принял заявление к рассмотрению. При этом пресс-служба московского арбитража сообщила РБК, что заявление возвращено именно бирже. В карточке СПБ Биржи на «Федресурсе», где обычно отражаются планы компании о собственном банкротстве, похожих заявлений не было и нет.

На фоне новостей о банкротстве акции площадки утром падали на 34%, однако позднее частично отыграли падение. К 17.55 мск они торгуются по 87,8 руб., на 10,4% дешевле, чем на закрытие предыдущего торгового дня.

СПБ Биржа, которая много лет специализировалась на торгах иностранными бумагами в России, 2 ноября попала под блокирующие санкции США. После этого все торги на ней были остановлены, но спустя несколько дней площадка запустила торги только российскими бумагами. Торги иностранными бумагами, а также иностранной валютой приостановлены до сих пор. Клиенты не имеют к ним доступа.

Санкции также привели к заморозке расчетов по сделкам, проведенным 1 и 2 ноября, накануне введения ограничений. Бирже удалось завершить расчеты по этим сделкам только к 21 ноября.

Что касается иностранных активов инвесторов, которые ранее были куплены на бирже и оказались заблокированы, то площадка «совместно с юридическими консультантами работает над реализацией нескольких сценариев разблокировки».

Минфин США одновременно с внесением компании под санкции выпустил генеральную лицензию для завершения взаимоотношений с биржей до 31 января 2024 года. Но пока непонятно, позволит ли она разблокировать активы российских инвесторов. Новый генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков отмечал, что совместно с санкционными юристами сейчас ведется работа по разблокировке активов клиентов.