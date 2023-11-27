Арбитраж не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи

В пресс-службе суда сообщили, что заявление возвращено бирже. Утром 27 ноября площадка утверждала, что не подавала такие документы и что признаков банкротства нет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи, сообщили РБК в пресс-службе суда. Там сказали, что заявление возвращено бирже.

27 ноября стало известно, что арбитраж 24 ноября зарегистрировал заявление о банкротстве площадки. Ответчиком по делу в карточке указано юридическое лицо биржи — ПАО «СПБ Биржа». Заявитель не назван, также в карточке не раскрывается сумма требований.

Представитель СПБ Биржи сообщил РБК, что она не подавала документы на банкротство. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — отметил он.

Кроме того, в карточке площадки на «Федресурсе» не было сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой биржи обратиться с заявлением о банкротстве.

Сообщение вызвало обвал акций СПБ Биржи, он достигал 34%, впоследствии котировки начали восстанавливаться. ЦБ в ответ на запрос РБК заявил, что намерен проанализировать скачки акций.

СПБ Биржа специализируется на торговле иностранными бумагами. 2 ноября она попала под блокирующие американские санкции. Минфин внес ее в SDN-список, что фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого все торги на площадке были остановлены. Спустя несколько дней биржа начала проводить торги только российскими бумагами.

Новый генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков после попадания площадки под санкции заявил, что она сфокусируется на торгах активами с расчетами в российских рублях.