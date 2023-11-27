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Финансы ,  
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Арбитраж не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи
В пресс-службе суда сообщили, что заявление возвращено бирже. Утром 27 ноября площадка утверждала, что не подавала такие документы и что признаков банкротства нет
СПБ Биржа SPBE ₽88,5 -10,88% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи, сообщили РБК в пресс-службе суда. Там сказали, что заявление возвращено бирже.

27 ноября стало известно, что арбитраж 24 ноября зарегистрировал заявление о банкротстве площадки. Ответчиком по делу в карточке указано юридическое лицо биржи — ПАО «СПБ Биржа». Заявитель не назван, также в карточке не раскрывается сумма требований.

Представитель СПБ Биржи сообщил РБК, что она не подавала документы на банкротство. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — отметил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Кроме того, в карточке площадки на «Федресурсе» не было сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой биржи обратиться с заявлением о банкротстве.

Сообщение вызвало обвал акций СПБ Биржи, он достигал 34%, впоследствии котировки начали восстанавливаться. ЦБ в ответ на запрос РБК заявил, что намерен проанализировать скачки акций.

СПБ Биржа специализируется на торговле иностранными бумагами. 2 ноября она попала под блокирующие американские санкции. Минфин внес ее в SDN-список, что фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого все торги на площадке были остановлены. Спустя несколько дней биржа начала проводить торги только российскими бумагами.

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Новый генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков после попадания площадки под санкции заявил, что она сфокусируется на торгах активами с расчетами в российских рублях.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Елена Чернышова
СПБ Биржа Банкротство Арбитражный суд Москвы
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