СПБ Биржа обратится в органы из-за ложного заявления о банкротстве

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СПБ Биржа вновь заявила, что не подавала заявления о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. В пресс-службе биржи сказали РБК, что площадка обратится в правоохранительные органы и «инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве».

«Обращаем внимание, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий. СПБ Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям», — говорится в сообщении площадки.

Арбитражный суд Москвы ранее зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи, следовало из картотеки арбитражных дел. Заявитель и сумма требований в ней указана не была, а ответчиком выступало ПАО «СПБ Биржа». На «Федресурсе» сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой площадки обратиться с заявлении о признании компании несостоятельной не было.

Как сообщили РБК в СПБ Бирже, суд отказал в регистрации заявления о банкротстве, причиной стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска. В компании ранее говорили, что не подавали заявление. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — отмечал представитель площадки.

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