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Глава ВТБ заявил о неготовности покупать Альфа-банк в ближайшие три года
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Глава ВТБ заявил о неготовности покупать Альфа-банк в ближайшие три года
Финансы, 19:24
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Глава ВТБ заявил о неготовности покупать Альфа-банк в ближайшие три года
ВТБ не будет покупать крупнейший частный банк России по крайней мере три года. Слух о готовящейся сделке породил «на ровном месте» переход в Альфа-банк бывшего топ-менеджера ВТБ, уверен Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин «абсолютно честно» заверил, что ВТБ не намерен покупать Альфа-банк «в ближайшие три года». Об этом он рассказал журналистам в кулуарах форума «Россия зовет», передает корреспондент РБК.

Госбанк не будет этого делать по ряду причин, пояснил Костин. Во-первых, по его словам, у банка нет сегодня на такую крупную покупку капитала. А во-вторых, российской банковской системе нужен частный банк. «Он нужен для всех, он нам не мешает, хороший банк, у него есть своя ниша», — отметил Костин.

Кроме того, у Альфа-банка абсолютно иная, своя деловая культура, и консолидация была бы очень сложной, добавил Костин. «У нас с Альфа-банком только обмен сотрудниками», — отметил он.

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По словам Костина, слухи «на ровном месте» о возможной покупке ВТБ Альфа-банка начались сразу после ухода из ВТБ Владимира Верхошинского, который в августе занял пост управляющего директора (СЕО) Альфа-банка.

«[Верхошинский] пришел к нам из McKinsey, занимался стратегией, потом перешeл на бизнес в ВТБ 24, потом ушел в Банк Москвы и вырос в достаточно взрослого, самостоятельного работника. Но у нас он был не на первой, а на второй роли — и вдруг ему предлагают такой рост. Я всегда поддерживаю людей, у которых есть лифт и они на нем едут. Я не жадный абсолютно», — рассказал глава ВТБ.

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По словам Костина, перед тем как Верхошинский перешел в Альфа-банк, ему позвонил один из бенефициаров этого банка Михаил Фридман.

«Мне Фридман позвонил, сказал: если ты будешь против, то я его не буду брать, — пересказал этот разговор Костин. — Я сказал: «Нет, Миш, я против не буду, потому что у человека есть перспектива стать первым лицом».

Поэтому, по его словам, считать Верхошинского ставленником ВТБ некорректно. «У нас отличные отношения с ним, но у него есть своя карьера», — резюмировал глава ВТБ.

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О том, что член правления ВТБ Владимир Верхошинский перейдет в Альфа-банк на позицию главного управляющего директора (СЕО), осведомленные источники РБК сообщили еще в начале июля. В ВТБ Верхошинский отвечал за розничный бизнес.

Новую должность в Альфа-банке Верхошинский занимает с 1 августа, с его приходом началось и обновление команды банка. В частности, после его прихода в Альфа-банк также перешли Дмитрий Фролов (из белорусской «дочки» ВТБ) на пост главного операционного директора, а также новый директор по стратегическому развитию Александра Тымбай, проработавшая до этого около девяти лет в ВТБ.

Альфа-банк через несколько компаний контролируется зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A., которая принадлежит Михаилу Фридману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Алексею Кузьмичеву (16,3239%), Петру Авену (12,4018%), Андрею Косогову (3,6716%), а также UniCredit S.p.A. (9,9%) и фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research, зарегистрированному на Каймановых островах (3,8736%).

Авторы: Екатерина Литова, Наталья Демченко.
Теги: ВТБ , Альфа-банк , Андрей Костин
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