ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,82 66,87 EUR Нал. 76,54 75,49 USD Бирж. 67,40 +0,30 EUR Бирж. 76,04 +0,32 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 4235,80 +419,10 IMOEX 2379,34 +1,74% RTSI 1112,07 +1,23% Brent 59,66 -2,42% DJIA 24748,73 +0,44% Nasdaq 7082,70 +0,01%
«Доллар уходит от нас»: главные заявления форума «Россия зовет»
Лента новостей
В доме во Владимирской области при взрыве газа погибла женщина 16:53, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16:49, РБК и Thomson Reuters Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа 16:45, Экономика Акции «Газпрома» подорожали после известий о возможном росте дивидендов 16:39, Бизнес Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 16:27, РБК и Mastercard Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве 16:25, Общество «Доллар уходит от нас»: главные заявления форума «Россия зовет» 16:23, Фотогалерея  Медведев назвал ответственных за пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» 16:19, Общество В АФК «Система» допустили продажу «Детского мира» до конца года 16:13, Бизнес Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3% 16:10, Бизнес Правозащитники рассказали о казни «черного риелтора» в Белоруссии 16:04, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 16:02, РБК и ГТЛК Главный тренер «Спартака» прокомментировал акцию в поддержку Глушакова 15:57, Спорт Орешкин заявил, что стоимость биткоина катастрофически снизилась 15:57, Крипто Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ 15:50, Политика Дочь главы РСПП перейдет на работу в тульскую облдуму 15:49, Политика Путин назвал торговую войну США с Китаем «окном возможностей» для России 15:45, Политика Как получить прибыль на падающем рынке криптовалюты 15:45, РБК и EXMO Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому 15:37, Общество Орешкин рассказал о конкурентных преимуществах российской экономики 15:32, Экономика Жилье с довеском: что нужно знать о квартирах с обременениями 15:26, Недвижимость Путин счел исполнение договоренности по ОПЕК+ заслугой Саудовской Аравии 15:21, Экономика Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 15:20, РБК и Lenovo Путин ответил «куда вы так спешите» на вопрос о России после него 15:11, Политика Путин назвал инцидент в Черном море провокацией в интересах Порошенко 14:59, Политика «Аэрофлот» сообщил о повышении топливного сбора 14:59, Бизнес Почему с Bitcoin все будет хорошо 14:58, Крипто Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 14:56, РБК и Открытие
«Доллар уходит от нас»: главные заявления форума «Россия зовет»
Экономика, 16:23
0
«Доллар уходит от нас»: главные заявления форума «Россия зовет»
В Москве проходит инвестиционный форум «Россия зовет». В первый день прошло несколько сессий, на одной из них выступил президент России Владимир Путин. Главные заявления первого дня форума — в обзоре РБК
Президент России Владимир Путин
Фото: Владислав Шатило / РБК

О долларе

«У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

О состоянии российской экономики

«Сейчас, на мой взгляд, есть понимание того, что, несмотря ни на какие кризисные явления и даже искусственно создаваемые трудности, российская экономика адаптируется к этим трудностям, чувствует себя уверено, создает условия для собственного внутреннего развития».

О ситуации в Керченском проливе

«Это провокация, организованная действующей властью, думаю, и президентом действующим, в преддверии выборов президента на Украине. Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать препятствия для его [Порошенко] конкурентов из оппозиции. Смотрите, произошел инцидент в Черном море. Пограничный инцидент, не более того. Но ввели военное положение в стране. Явно в преддверии президентских выборов. Очевидный факт. Точно провокация.

В сентябре этого года примерно такой же караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому проливу. Они полностью выполнили все требования, мы им предоставили лоцмана, и они спокойно прошли. Что произошло сейчас: не отвечали на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды, которые таковыми и являлись еще до присоединения Крыма, не отвечая на запросы наших пограничников. А как должны действовать пограничники? Иностранные суда вторглись на территорию нашего государства и не отвечают.

Они выполняли свои законные функции по защите целостности Российской Федерации. Оказалось, что среди экипажа были сотрудники СБУ, которые и руководили этой операцией. Явные признаки заранее подготовленной провокации, которая нужна была для того, чтобы ввести военное положение. Это игра на обострение, нечистоплотная игра внутри страны. Я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти — они с успехом продают антироссийские настроения, у них уже ничего не осталось, нечего продавать. И все сходит им с рук. Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут».

Министр финансов Антон Силуанов
Фото: Владислав Шатило / РБК

О невыполнении плана размещения ОФЗ

«Мы, конечно, не выполним план по размещению ОФЗ изначальный, но последние аукционы показывали устойчивый спрос на наши бумаги, размещаемые на внутреннем рынке. В нашем последнем размещении в еврооблигации 75% — иностранные инвесторы, и если говорить о наших финансовых размещениях, то тоже достаточно большой процент: более трети — это финансовые инвесторы из зарубежных стран».

Министр экономического развития Максим Орешкин
Фото: Владислав Шатило / РБК

О KPI для регионов

«Для того чтобы инвестиции росли целевым темпом 6–7% в год, у нас в прорывных отраслях этот темп должен быть порядка 8–10%. Задача, конечно, сверхсложная, и очевидно, что на ее решение должны быть нацелены все уровни власти. <…> Мы будем рассказывать, кто достигает, кто не достигает [KPI], какие ключевые есть замедления или, наоборот, более хорошие результаты по этим отраслям. Эта тема обсуждалась, например, на Госсовете, который в Крыму недавно проходил. Президент обсуждал ее с регионами, эти KPI обсуждались. Сейчас, когда все эти данные будут финализированы, конечно, это все будет публично».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Владислав Шатило / РБК

О способах сделать расчеты в рублях привлекательными

«Мы предпринимали и предпринимаем ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях и по пассивной стороне, и по активной: диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены в расчете достаточности капитала. Но, наверное, самое основное, чтобы рубль был привлекателен для расчетов, — уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается, низкая инфляция и, конечно же, низкая волатильность рубля для использования в международных расчетах. Это очень важные факторы».

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Фото: Владислав Шатило / РБК

О вызовах для российской экономики

«Отставание России в технологической революции － комплексная главная наша опасность. Вызовы геополитические, санкции, наши внутренние проблемы структурные тормозят наше технологическое развитие, и это самый большой вызов. Через десять лет мы уже будем понимать, что отстали в некоторых отраслях безнадежно. Неэффективность госсектора серьезнее, чем все санкции. Мы не умеем достаточно эффективно управлять ресурсами. Мы не помним, чтобы за невыполнение какого-либо крупного поставленного президентом показателя за предыдущий период кто-то был осужден, пострадал или был смещен со своих позиций. За результаты у нас еще не наступает ответственность. Наши чиновники, не умея, не зная лучших практик мира, боятся － им легче управлять вручную через административную вертикаль. Мы ментально сами себя сдерживаем и ограничиваем».

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Владимир Путин , Максим Орешкин , Антон Силуанов
Главное
Путин рассказал об уходящем от России долларе Экономика
Материалы по теме
Путин назвал торговую войну США с Китаем «окном возможностей» для России Политика
Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter