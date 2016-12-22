«Доллар уходит от нас»: главные заявления форума «Россия зовет»

О долларе
«У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».
О состоянии российской экономики
«Сейчас, на мой взгляд, есть понимание того, что, несмотря ни на какие кризисные явления и даже искусственно создаваемые трудности, российская экономика адаптируется к этим трудностям, чувствует себя уверено, создает условия для собственного внутреннего развития».
О ситуации в Керченском проливе
«Это провокация, организованная действующей властью, думаю, и президентом действующим, в преддверии выборов президента на Украине. Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать препятствия для его [Порошенко] конкурентов из оппозиции. Смотрите, произошел инцидент в Черном море. Пограничный инцидент, не более того. Но ввели военное положение в стране. Явно в преддверии президентских выборов. Очевидный факт. Точно провокация.
В сентябре этого года примерно такой же караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому проливу. Они полностью выполнили все требования, мы им предоставили лоцмана, и они спокойно прошли. Что произошло сейчас: не отвечали на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды, которые таковыми и являлись еще до присоединения Крыма, не отвечая на запросы наших пограничников. А как должны действовать пограничники? Иностранные суда вторглись на территорию нашего государства и не отвечают.
Они выполняли свои законные функции по защите целостности Российской Федерации. Оказалось, что среди экипажа были сотрудники СБУ, которые и руководили этой операцией. Явные признаки заранее подготовленной провокации, которая нужна была для того, чтобы ввести военное положение. Это игра на обострение, нечистоплотная игра внутри страны. Я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти — они с успехом продают антироссийские настроения, у них уже ничего не осталось, нечего продавать. И все сходит им с рук. Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут».
О невыполнении плана размещения ОФЗ
«Мы, конечно, не выполним план по размещению ОФЗ изначальный, но последние аукционы показывали устойчивый спрос на наши бумаги, размещаемые на внутреннем рынке. В нашем последнем размещении в еврооблигации 75% — иностранные инвесторы, и если говорить о наших финансовых размещениях, то тоже достаточно большой процент: более трети — это финансовые инвесторы из зарубежных стран».
«Для того чтобы инвестиции росли целевым темпом 6–7% в год, у нас в прорывных отраслях этот темп должен быть порядка 8–10%. Задача, конечно, сверхсложная, и очевидно, что на ее решение должны быть нацелены все уровни власти. <…> Мы будем рассказывать, кто достигает, кто не достигает [KPI], какие ключевые есть замедления или, наоборот, более хорошие результаты по этим отраслям. Эта тема обсуждалась, например, на Госсовете, который в Крыму недавно проходил. Президент обсуждал ее с регионами, эти KPI обсуждались. Сейчас, когда все эти данные будут финализированы, конечно, это все будет публично».
О способах сделать расчеты в рублях привлекательными
«Мы предпринимали и предпринимаем ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях и по пассивной стороне, и по активной: диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены в расчете достаточности капитала. Но, наверное, самое основное, чтобы рубль был привлекателен для расчетов, — уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается, низкая инфляция и, конечно же, низкая волатильность рубля для использования в международных расчетах. Это очень важные факторы».
О вызовах для российской экономики
«Отставание России в технологической революции － комплексная главная наша опасность. Вызовы геополитические, санкции, наши внутренние проблемы структурные тормозят наше технологическое развитие, и это самый большой вызов. Через десять лет мы уже будем понимать, что отстали в некоторых отраслях безнадежно. Неэффективность госсектора серьезнее, чем все санкции. Мы не умеем достаточно эффективно управлять ресурсами. Мы не помним, чтобы за невыполнение какого-либо крупного поставленного президентом показателя за предыдущий период кто-то был осужден, пострадал или был смещен со своих позиций. За результаты у нас еще не наступает ответственность. Наши чиновники, не умея, не зная лучших практик мира, боятся － им легче управлять вручную через административную вертикаль. Мы ментально сами себя сдерживаем и ограничиваем».