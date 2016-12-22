«Доллар уходит от нас»: главные заявления форума «Россия зовет»

Президент России Владимир Путин

О долларе

«У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

О состоянии российской экономики

«Сейчас, на мой взгляд, есть понимание того, что, несмотря ни на какие кризисные явления и даже искусственно создаваемые трудности, российская экономика адаптируется к этим трудностям, чувствует себя уверено, создает условия для собственного внутреннего развития».

О ситуации в Керченском проливе

«Это провокация, организованная действующей властью, думаю, и президентом действующим, в преддверии выборов президента на Украине. Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать препятствия для его [Порошенко] конкурентов из оппозиции. Смотрите, произошел инцидент в Черном море. Пограничный инцидент, не более того. Но ввели военное положение в стране. Явно в преддверии президентских выборов. Очевидный факт. Точно провокация.

В сентябре этого года примерно такой же караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому проливу. Они полностью выполнили все требования, мы им предоставили лоцмана, и они спокойно прошли. Что произошло сейчас: не отвечали на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды, которые таковыми и являлись еще до присоединения Крыма, не отвечая на запросы наших пограничников. А как должны действовать пограничники? Иностранные суда вторглись на территорию нашего государства и не отвечают.

Они выполняли свои законные функции по защите целостности Российской Федерации. Оказалось, что среди экипажа были сотрудники СБУ, которые и руководили этой операцией. Явные признаки заранее подготовленной провокации, которая нужна была для того, чтобы ввести военное положение. Это игра на обострение, нечистоплотная игра внутри страны. Я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти — они с успехом продают антироссийские настроения, у них уже ничего не осталось, нечего продавать. И все сходит им с рук. Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут».