Член правления ВТБ станет главным управляющим директором Альфа-банка

Член правления ВТБ Владимир Верхошинский перейдет в Альфа-банк на позицию главного управляющего директора, рассказали РБК три осведомленных о кадровом решении источника на банковском рынке.
По словам одного из источников, Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка вместо Алексея Чухлова.
«Верхошинский сменит в банке Алексея Чухлова, который сейчас занимает два поста — исполняющего обязанности главного управляющего директора и главного финансового директора банка, — рассказал РБК источник в банковском секторе. После кадровых перестановок Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка, а Чухлов сохранит пост главного финансового директора». Источник уточнил, что Верхошинский займет пост в Альфа-банке с 1 августа.
Еще один источник РБК на банковском рынке подтвердил, что Владимир Верхошинский займет место Алексея Чухлова, который, в свою очередь, останется финансовым директором в Альфа-банке. Другой источник на финансовом рынке подтвердил переход Верхошинского в Альфа-банк.
После публикации материала, Альфа-банк выпустил официальное сообщение, где объявил о переходе Верхошинского в банк.
«Я рад присоединиться к команде Альфа-банка. Перед нами стоят амбициозные задачи — удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером. Это интересный вызов. Потенциал у банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь», — прокомментировал свое назначение Владимир Верхошинский.
Владимир Верхошинский родился в 1981 году в Якутске. Окончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит», получил степень MBA в Стэнфорде.
Работал в ЗАО КБ «Ситибанк», московских представительствах инвестиционного фонда VR Capital и консалтинговой компании McKinsey & Company.
В 2009 году начал работать в ВТБ, где до 2012 года был начальником управления в департаменте стратегии и корпоративного развития.
В 2012–2015 годах являлся заместителем президента — председателя правления Банка Москвы — куратором розничного и малого бизнеса.
С 2016 года — член правления ВТБ.
Также является председателем наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» и председателем совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».