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Член правления ВТБ станет главным управляющим директором Альфа-банка
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Член правления ВТБ станет главным управляющим директором Альфа-банка
Финансы, 16:53
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Член правления ВТБ станет главным управляющим директором Альфа-банка
Топ-менеджер ВТБ Владимир Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка, рассказали источники РБК. Сейчас позицию и.о. главного управляющего директора банка занимает Алексей Чухлов
Владимир Верхошинский (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Член правления ВТБ Владимир Верхошинский перейдет в Альфа-банк на позицию главного управляющего директора, рассказали РБК три осведомленных о кадровом решении источника на банковском рынке.

По словам одного из источников, Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка вместо Алексея Чухлова.

«Верхошинский сменит в банке Алексея Чухлова, который сейчас занимает два поста — исполняющего обязанности главного управляющего директора и главного финансового директора банка, — рассказал РБК источник в банковском секторе. После кадровых перестановок Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка, а Чухлов сохранит пост главного финансового директора». Источник уточнил, что Верхошинский займет пост в Альфа-банке с 1 августа.

Еще один источник РБК на банковском рынке подтвердил, что Владимир Верхошинский займет место Алексея Чухлова, который, в свою очередь, останется финансовым директором в Альфа-банке. Другой источник на финансовом рынке подтвердил переход Верхошинского в Альфа-банк.

После публикации материала, Альфа-банк выпустил официальное сообщение, где объявил о переходе Верхошинского в банк.

«Я рад присоединиться к команде Альфа-банка. Перед нами стоят амбициозные задачи — удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером. Это интересный вызов. Потенциал у банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь», — прокомментировал свое назначение ​Владимир Верхошинский.

Владимир Верхошинский родился в 1981 году в Якутске. Окончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит», получил степень MBA в Стэнфорде.

Работал в ЗАО КБ «Ситибанк», московских представительствах инвестиционного фонда VR Capital и консалтинговой компании McKinsey & Company.

В 2009 году начал работать в ВТБ, где до 2012 года был начальником управления в департаменте стратегии и корпоративного развития.

В 2012–2015 годах являлся заместителем президента — председателя правления Банка Москвы — куратором розничного и малого бизнеса.

С 2016 года — член правления ВТБ.

Также является председателем наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» и председателем совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

Авторы: Маргарита Девяткина, Петр Канаев, Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , «Альфа-банк»
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