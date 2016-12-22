Член правления ВТБ станет главным управляющим директором Альфа-банка

Топ-менеджер ВТБ Владимир Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка, рассказали источники РБК. Сейчас позицию и.о. главного управляющего директора банка занимает Алексей Чухлов

Владимир Верхошинский (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Член правления ВТБ Владимир Верхошинский перейдет в Альфа-банк на позицию главного управляющего директора, рассказали РБК три осведомленных о кадровом решении источника на банковском рынке.

По словам одного из источников, Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка вместо Алексея Чухлова.

«Верхошинский сменит в банке Алексея Чухлова, который сейчас занимает два поста — исполняющего обязанности главного управляющего директора и главного финансового директора банка, — рассказал РБК источник в банковском секторе. После кадровых перестановок Верхошинский займет пост главного управляющего директора Альфа-банка, а Чухлов сохранит пост главного финансового директора». Источник уточнил, что Верхошинский займет пост в Альфа-банке с 1 августа.

Еще один источник РБК на банковском рынке подтвердил, что Владимир Верхошинский займет место Алексея Чухлова, который, в свою очередь, останется финансовым директором в Альфа-банке. Другой источник на финансовом рынке подтвердил переход Верхошинского в Альфа-банк.

После публикации материала, Альфа-банк выпустил официальное сообщение, где объявил о переходе Верхошинского в банк.

«Я рад присоединиться к команде Альфа-банка. Перед нами стоят амбициозные задачи — удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером. Это интересный вызов. Потенциал у банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь», — прокомментировал свое назначение ​Владимир Верхошинский.