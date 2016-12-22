Глава Альфа-банка рассказал о сложностях борьбы со Сбербанком

По словам Андрея Соколова, Сбербанк формирует конъюнктуру на российском «рынке-монолайнере», и если так будет продолжаться, то ситуация может стать еще хуже. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов назвал Сбербанк «эффективной монополией»

Андрей Соколов (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Доля Сбербанка во всех сегментах российского банковского рынка настолько велика, что он фактически формирует рыночную конъюнктуру, а конкурировать с ним «достаточно сложно», заявил, выступая на заседании совета президиума Ассоциации банков России, предправления Альфа-банка Андрей Соколов, передает «Интерфакс».

«Мы с этим живем, боремся, но если ситуация будет так продолжаться так же, то мы, наверное, придем к более худшей ситуации, чем сейчас», — сказал Соколов.

По словам главы Альфа-банка, российский банковский рынок представляет собой «рынок-монолайнер». Ситуацию, когда один-два игрока диктуют условия на рынке, Соколов считает опасной.

«Наш универсальный конкурент во всех сферах — это Сбербанк. Мы с ним конкурируем в борьбе за клиента, мы с ним конкурируем в борьбе за кредиты и новые технологии. И нам достаточно сложно, потому что у Сбербанка 50% рынка», — рассказал предправления Альфа-банка.

По данным ЦБ, доля Сбербанка в сегменте кредитования физлиц в подавляющем количестве субъектов Федерации (почти в 70 регионах) колеблется от 40 до 60%. Еще больше Сбербанк доминирует в привлечении средств населения — на этом рынке его доля составляет 60–80% более чем в половине субъектов. Почти во всех регионах (82 из 85) банк входит в список лидеров по кредитованию юрлиц, по кредитованию индивидуальных предпринимателей — в 83.

У банков с госучастием в целом доля на рынке зачастую еще выше. По словам председателя совета Ассоциации банков России, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в 22 регионах России она составляет сейчас 90% и даже более.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский на состоявшемся в четверг заседании напомнил, что общая доля банков с госучастием на рынке обслуживания частных лиц составляет сейчас около 70%, на рынке обслуживания юридических лиц — 73%. В перспективе доля госбанков, по словам Лунтовского, может еще вырасти, так как у частных банков, в том числе региональных, продолжают отзывать лицензии.

Лунтовский отметил, что ​проведенный возглавляемой им ассоциацией опрос показал, что на рынке обостряется борьба за качественного клиента. В этой ситуации выигрывает тот, кто обладает доступом к более дешевым ресурсам, подчеркнул Лунтовский.

В свою очередь, первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что увеличение доли государства в банковском секторе произошло не в результате целенаправленной политики, но в значительной степени для обеспечения финансовой стабильности и работоспособности банковского сектора. По его словам, даже учитывая большую долю государства в банковском секторе, есть возможности для улучшения конкурентной среды.

Швецов полагает, что Сбербанк не имеет привилегий и не злоупотребляет своим доминирующим положением, а наоборот, задает ориентиры для других.

«Сбербанк — это эффективная монополия. Да, конкурентная позиция «Сбера» создает меньше возможностей для остальных участников. Но для рынка деятельность «Сбера» носит позитивный характер в среднесрочном горизонте. В долгосрочном плане с ФАС этим озаботились и сейчас обсуждаем какие-то меры», — сказал Швецов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Швецов напомнил также, что ЦБ и ФАС подготовили «дорожную карту» по развитию конкуренции, которую должно утвердить правительство России.