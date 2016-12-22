ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,30 65,17 EUR Нал. 75,14 73,94 USD Бирж. 65,81 +0,25 EUR Бирж. 74,57 +0,17 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6321,45 -25,35 IMOEX 2347,30 +2,06% RTSI 1123,67 +1,66% Brent 75,85 -0,77% DJIA 25221,32 +1,38% Nasdaq 7323,57 +2,24%
В руководство Альфа-банка пришли два топ-менеджера из госбанков
Лента новостей
Победители второго конкурса президентских грантов получат 4,7 млрд руб. 18:20, Общество В Уфе задержали трех начальников отделов полиции по делу об изнасиловании 18:19, Общество Токен Omni подорожал на 81% за 10 дней 18:15, Крипто Глава Sollers рассказал о проданных на два года вперед автомобилях Aurus 18:08, Бизнес Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 18:05, РБК и Инвитро Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160 18:04, Политика Теннисистка Дарья Касаткина вылетела с турнира WTA Elite Trophy 17:53, Спорт В Госдуме предложили разрешить применять спецсредства к авиадебоширам 17:45, Общество Генпрокуратура Турции раскрыла подробности убийства Хашкаджи 17:44, Политика Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 17:43, РБК и Mastercard Лукашенко признал невозможность урегулирования в Донбассе без США 17:38, Политика Дуров ответил на сообщения об уязвимости Telegram 17:37, Технологии и медиа В руководство Альфа-банка пришли два топ-менеджера из госбанков 17:30, Финансы «Победа» согласовала с властями Грузии рейсы в Тбилиси из регионов 17:12, Общество Private banking: как управляют капиталом состоятельных людей 17:10, РБК и FW Raiffeisen Бывший главный экономист ЕАБР возглавил Sberbank Investment Research 17:06, Финансы Владелец рудника на Камчатке заявил о незаконности забастовки горняков 17:05, Общество Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию 16:58, Технологии и медиа Минфину не удалось разместить весь объем выпуска ОФЗ 16:53, Финансы Пользователи PayPal по всему миру сообщили о сбоях 16:49, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 16:42, РБК и Thomson Reuters Биржа Ethfinex Trustless добавила шесть токенов: четыре из них подешевели 16:39, Крипто 177 млн покупателей в секунду: как eBay удалось привлечь новых клиентов 16:24, Quote Лукашенко назвал США ведущей страной мира 16:24, Политика ФСИН рассказала о состоянии здоровья Сенцова 16:20, Общество ОСК сочла незначительным ущерб «Адмиралу Кузнецову» после ЧП с плавдоком 16:16, Общество Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 16:15, РБК и Volkswagen Ввод офисов в Москве сократился на треть 16:14, Строительство 
В руководство Альфа-банка пришли два топ-менеджера из госбанков
Финансы, 17:30
0
В руководство Альфа-банка пришли два топ-менеджера из госбанков
Главным операционным директором Альфа-банка вместо Марии Шевченко станет Дмитрий Фролов из белорусской «дочки» ВТБ. А направление «средний бизнес» возглавит бывший зампредправления «Роскапитала» Владимир Воейков
Дмитрий Фролов (Фото: vtb-bank.by)

В команду нового управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского приходят два топ-менеджера из государственных банков — зампредправления белорусского ВТБ Дмитрий Фролов и бывший зампредправления банка «Российский капитал» Владимир Воейков. Об этом РБК рассказали два источника в банковском секторе и подтвердил представитель Альфа-банка.

Выходец из белорусской «дочки» ВТБ Дмитрий Фролов с 1 ноября займет должность главного операционного директора Альфа-банка, рассказал РБК представитель Альфа-банка. Он будет курировать операционно-кассовую работу и руководить операционными подразделениями Альфа-банка. Ранее эту должность занимала Мария Шевченко, которая работала в Альфа-банке с 2000 года, следует из информации на сайте банка, а теперь его покидает.

Владимир Воейков, покинувший «Российский капитал» в марте 2018 года, будет в Альфа-банке отвечать за развитие направления «средний бизнес». Он выйдет на работу в Альфа-банк со следующей недели, рассказал представитель кредитной организации. Альфа-банк принял решение ​разделить блок «малый и средний корпоративный бизнес» на два отдельных, чтобы сконцентрироваться на работе каждого сегмента отдельно, пояснили в банке. Руководитель блока Денис Осин будет курировать работу с малым бизнесом, а Воейков — со средним.

Владимир Воейков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Дмитрий Фролов работал в белорусском ВТБ последние десять лет, сейчас он занимает должность зампредседателя правления и отвечает за розничный бизнес и развитие сети. С 1996 по 2008 год Фролов работал в белорусском Приорбанке (группа Raiffeisenbank), где также занимался развитием розничного бизнеса банка и его операционной поддержкой.

Владимир Воейков приходит в Альфа-банк из «Российского капитала», где проработал два с половиной года и занимал пост заместителя председателя правления и отвечал за работу с корпоративными клиентами всех сегментов и розничными клиентами. В марте текущего года он покинул «Российский капитал».

Три месяца назад в Альфа-банке сменился главный управляющий директор (CEO): с 1 августа им стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре Верхошинский вошел в правление Альфа-банка в статусе первого заместителя предправления. При Верхошинском команда Альфа-банка начала обновляться.

Банк покинули руководитель блока «казначейство» Игорь Князев, главный операционный директор Мария Шевченко, соруководитель корпоративно-инвестиционного блока Саймон Вайн (его место занял Андрей Чулак из Deutsche Bank в России и СНГ), руководитель департамента ипотечного кредитования Нина Крючкова (ее сменил выходец из «Уралсиба» Артем Иванов), директор по маркетингу Оксана Беляева (вместо нее назначен Алексей Гиязов из Сбербанка). Департамент HR возглавил экс-менеджер Бинбанка Марат Исмагулов, который до этого проработал в группе ВТБ около 15 лет, директором по стратегическому развитию Альфа-банка была назначена Александра Тымбай, работавшая до этого около девяти лет в ВТБ.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ВТБ
Главное
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию Технологии и медиа
Материалы по теме
Почему акционеры «Альфа-Групп» решили создать еще одну страховую компанию Финансы
Бывший главный экономист ЕАБР возглавил Sberbank Investment Research Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter