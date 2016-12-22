В руководство Альфа-банка пришли два топ-менеджера из госбанков

Главным операционным директором Альфа-банка вместо Марии Шевченко станет Дмитрий Фролов из белорусской «дочки» ВТБ. А направление «средний бизнес» возглавит бывший зампредправления «Роскапитала» Владимир Воейков

Дмитрий Фролов (Фото: vtb-bank.by)

В команду нового управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского приходят два топ-менеджера из государственных банков — зампредправления белорусского ВТБ Дмитрий Фролов и бывший зампредправления банка «Российский капитал» Владимир Воейков. Об этом РБК рассказали два источника в банковском секторе и подтвердил представитель Альфа-банка.

Выходец из белорусской «дочки» ВТБ Дмитрий Фролов с 1 ноября займет должность главного операционного директора Альфа-банка, рассказал РБК представитель Альфа-банка. Он будет курировать операционно-кассовую работу и руководить операционными подразделениями Альфа-банка. Ранее эту должность занимала Мария Шевченко, которая работала в Альфа-банке с 2000 года, следует из информации на сайте банка, а теперь его покидает.

Владимир Воейков, покинувший «Российский капитал» в марте 2018 года, будет в Альфа-банке отвечать за развитие направления «средний бизнес». Он выйдет на работу в Альфа-банк со следующей недели, рассказал представитель кредитной организации. Альфа-банк принял решение ​разделить блок «малый и средний корпоративный бизнес» на два отдельных, чтобы сконцентрироваться на работе каждого сегмента отдельно, пояснили в банке. Руководитель блока Денис Осин будет курировать работу с малым бизнесом, а Воейков — со средним.

Владимир Воейков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Дмитрий Фролов работал в белорусском ВТБ последние десять лет, сейчас он занимает должность зампредседателя правления и отвечает за розничный бизнес и развитие сети. С 1996 по 2008 год Фролов работал в белорусском Приорбанке (группа Raiffeisenbank), где также занимался развитием розничного бизнеса банка и его операционной поддержкой.

Владимир Воейков приходит в Альфа-банк из «Российского капитала», где проработал два с половиной года и занимал пост заместителя председателя правления и отвечал за работу с корпоративными клиентами всех сегментов и розничными клиентами. В марте текущего года он покинул «Российский капитал».

Три месяца назад в Альфа-банке сменился главный управляющий директор (CEO): с 1 августа им стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре Верхошинский вошел в правление Альфа-банка в статусе первого заместителя предправления. При Верхошинском команда Альфа-банка начала обновляться.

Банк покинули руководитель блока «казначейство» Игорь Князев, главный операционный директор Мария Шевченко, соруководитель корпоративно-инвестиционного блока Саймон Вайн (его место занял Андрей Чулак из Deutsche Bank в России и СНГ), руководитель департамента ипотечного кредитования Нина Крючкова (ее сменил выходец из «Уралсиба» Артем Иванов), директор по маркетингу Оксана Беляева (вместо нее назначен Алексей Гиязов из Сбербанка). Департамент HR возглавил экс-менеджер Бинбанка Марат Исмагулов, который до этого проработал в группе ВТБ около 15 лет, директором по стратегическому развитию Альфа-банка была назначена Александра Тымбай, работавшая до этого около девяти лет в ВТБ.