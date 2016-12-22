Минфин назвал главных покупателей новых российских евробондов

Минфин закрыл сделки по облигациям «Россия-2029» и «Россия-2047». В ведомстве указали, что большая часть заявок была сделана инвесторами из Великобритании и США

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Завершены расчеты по выпуску облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с погашением через 11 лет («Россия-2029») и дополнительному выпуску облигаций с погашением через 29 лет («Россия-2047») в объеме $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно, говорится в сообщении Министерства финансов.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

«Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — указывается в сообщении Минфина.

Ранее о том, что 39% доразмещения выкупили британские институциональные инвесторы, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», выступавшего организатором размещения. Таким образом, всего британцы вложили в новые российские бонды $1,546 млрд.

В Минфине указали, что выпуск облигаций «Россия-2047» с номинальным объемом в обращении $7 млрд «является, по всей видимости, самым крупным и высоколиквидным суверенным выпуском-бенчмарком на рынке государств с формирующимися рынками.

Из расчетов «ВТБ Капитала» следовало, что российские инвесторы вложили в новые бонды $838 млн, а в рамках амнистии капитала выкупили только порядка $200 млн (5% по обоим выпускам). Как писал Bloomberg, «олигархов» среди этих инвесторов не оказалось.

Из почти $4 млрд, привлеченных Минфином, $3,2 млрд были направлены на выкуп и погашение облигаций «Россия-2030», а около $800 млн – в федеральный бюджет. Облигации-2030 известны тем, что около половины выпуска принадлежали «Открытие Холдингу» незадолго до санации банка ФК «Открытие». Эти бумаги уже после санации находились у банка, а значит де-факто – под контролем ЦБ, говорили ранее источники РБК, близкие к ФК «Открытие». Однако неизвестно, предъявляло ли «Открытие» бонды-2030 к выкупу Минфином и в каком объеме. Если да, то банк должен был получить живые деньги, а не новые бумаги. В обращении после выкупа остаются облигации-2030 номиналом $4,2 млрд, следует из сообщения Минфина.

Размещение прошло удачно как для Минфина, так и для инвесторов, поскольку и ведомство, и покупатели бумаг не стали обращать внимание на неблагоприятную геополитическую конъюнктуру, ранее говорил РБК старший аналитик по развивающимся рынкам управляющей компании Manulife Asset Management Ричард Сигал.